આદિપુરુષ (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

આદિપુરુષના (Adipurush) ડાયલૉગને લઈને પહેલાથી જ વિવાદમાં રહેનારા મનોજ મુંતશિરે ભગવાન હનુમાન પર એક નિવેદન આપીને પોતાને માટે નવી એક મુશ્કેલી ઊભી કરી દીધી છે, તો જાણો તેમણે શું કહ્યું...

પ્રભાસ (Prabhas), ક્રિતી સેનન (Kriti Sanon) અને સૈફ અલી ખાન (Saif Ali Khan) સ્ટારર `આદિપુરુષ` (Adipurush) પોતાના રિલીઝના સમયથી જ વિવાદોમાં સંપડાયેલી છે. ફિલ્મના ડાયલૉગને લઈને મનોજ મુંતશિરની પહેલાથી જ ટીકા થઈ રહી હતી અને હવે તેમણે કંઈક એવું કહી દીધું છે, જેને કારણે લોકોની ભાવનાઓ વધારે દુભાઈ છે. મનોજ મુંતશિરે કહ્યું કે હનુમાન ભગવાન નહોતા. મનોજ મુંતશિરના આ નિવેદન પર લોકો તેમને ખૂબ જ ખરી-ખોટી સંભળાવી રહ્યા છે.

હકીકતે, મનોજ મુંતશિરે આજતકને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું કે બજરંગ બલી ભગવાન નથી, ભક્ત છે, આપણે તેમને ભગવાન બનાવી દીધા છે. મનોજના આ ઈન્ટરવ્યૂની સોશિયલ મીડિયા પર આકરી ટીકા કરવામાં આવી રહી છે. સોશિયલ મીડિયા પર લોકો તેમને ચૂપ રહેવાની સલાહ આપી રહ્યા છે.

સોમવારે કમાણીમાં થયો ઘટાડો

જણાવવાનું કે સોમવારે ફિલ્મના કલેક્શનમાં ભારે ઘટાડો થયો છે. સોમવારે ફિલ્મની કમાણી 70 ટકાથી ઘટી ગઈ છે. રિપૉર્ટ્સ પ્રમાણે, ફિલ્મના હિન્દી વર્જને સોમવારે ફક્ત 9 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. ફિલ્મે પોતાની રિલીઝના પહેલા વીકએન્ડમાં તો સરસ કમાણી કરી લીધી હતી, પણ જેમ-જેમ ફિલ્મને લઈને વિવાદ વધી રહ્યો છે, એવું લાગે છે જાણે લોકોનો રસ ફિલ્મ જોવામાંથી ઘટી રહ્યો છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે વિભીષણની પત્નીના બોલ્ડ સીન પર વિવાદ ઊઠ્યો છે, લોકોએ મોદી-યોગીને ફિલ્મ પર બૅન મૂકવાની પણ માગ કરી છે. ટ્વિટર પર હૅશટૅગ બૅન આદિપુરુષ ટ્રેન્ડ કરવા માંડ્યું છે. ફિલ્મના ડાયલૉગ્સ અને VFX બાદ હવે આ બોલ્ડ સીનને લઈને પણ વિવાદ વધતો જોવા મળે છે.

