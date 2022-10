એક્ટર ટ્રોલર્સથી ગભરાતો નથી, પણ તેનો સામનો કરે છે. અનેક વાર તો એક્ટરે પોતાના જવાબથી ટ્રોલ્સની બોલતી બંધ કરી દીધી છે. ફરી એકવાર કંઈક આવું જ જોવા મળ્યું છે, જ્યારે ટ્વિટર પર લોકો તેને બેરોજગાર કહેવા માંડ્યા.

અભિષેક બચ્ચન (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

બૉલિવૂડ એક્ટર (Bollywood Actor) અભિષેક બચ્ચન (Abhishek Bachchan) ફિલ્મોમાં (Movies) ભલે વધારે એક્ટિવ ન હોય, પણ તેમને સોશિયલ મીડિયા (Active on Social Media) પર ખૂબ જ એક્ટિવ જોવામાં આવે છે. જો કે, અભિષેક બચ્ચનનું (Abhishek Bachchan) નામ હવે તે સિતારામાં પણ સામેલ છે, જેને ઘણીવાર લોકો તદ્વારા ટ્રોલ્સનો સામનો કરવો પડે છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈની પોસ્ટ પર પ્રતિક્રિયા કે કોમેન્ટ કરે, તો લોકો તેને ટ્રોલ કરવાની એક પણ તક છોડતા નથી. પણ એક્ટર ટ્રોલર્સથી ગભરાતો નથી, પણ તેનો સામનો કરે છે. અનેક વાર તો એક્ટરે પોતાના જવાબથી ટ્રોલ્સની બોલતી બંધ કરી દીધી છે. ફરી એકવાર કંઈક આવું જ જોવા મળ્યું છે, જ્યારે ટ્વિટર પર લોકો તેને બેરોજગાર કહેવા માંડ્યા.

Oh, I see! Thank you for that input. By the way, intelligence and employment aren’t related. Take you for example. I’m sure you’re employed, I’m also sure (judging by your tweet) that you’re not intelligent! ??