પીવી સિંધુ મંગેતર સાથે પહોંચી સચિન તેન્ડુલકરના ઘરે (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

ભારતના દિગ્ગજ ક્રિકેટર અને ક્રિકેટની દુનિયાના ભગવાન સચિન તેન્ડુલકરને (PV Sindhu Marriage) 8 ડિસેમ્બરના રોજ ડબલ ઑલિમ્પિક મેડલ વિજેતા બેડમિન્ટન પ્લેયર પીવી સિંધુના લગ્ન માટે વ્યક્તિગત આમંત્રણ આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. સ્ટાર શટલર, તેના મંગેતર, વેંકટ દત્તા સાઈની સાથે, આમંત્રણ આપવા માટે સચિન તેન્ડુલકરના નિવાસસ્થાને પહોંચી હતી. ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓપનર, હાવભાવથી ઊંડે સ્પર્શી ગયા, તેઓએ તેમના જીવનના આ નવા અધ્યાયની શરૂઆત કરતી વખતે તેમને જીવનભર સુખી રહેવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી અને દંપતી માટે હૃદયપૂર્વકનો સંદેશ આપ્યો.

સચિન તેન્ડુલકરે પીવી સિંધુની (PV Sindhu Marriage) બેડમિન્ટનમાં નોંધપાત્ર સિદ્ધિઓ બદલ પ્રશંસા કરી અને લગ્નનું આમંત્રણ આપવા બદલ તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. "બેડમિન્ટનમાં, સ્કોર હંમેશા `પ્રેમ` થી શરૂ થાય છે અને વેંકટ દત્તા સાઈ સાથેની તમારી સુંદર સફર એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે તે કાયમ `પ્રેમ` સાથે ચાલુ રહે!” આવું લખવાની સાથે સચિને એક રેડ હાર્ટનું અને બેડમિન્ટનના રેકેટનું ઈમોજી પણ ટ્વિટર પોસ્ટમાં મૂક્યું હતું.

પીવી સિંધુ અને વેંકટ દત્તા સાઈના (PV Sindhu Marriage) લગ્ન 22 ડિસેમ્બરે ઉદયપુરમાં થવાના છે, જ્યારે 24 ડિસેમ્બરે હૈદરાબાદમાં રિસેપ્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સિંધુના પરિવારે સમજાવ્યું કે લગ્ન તેના વ્યસ્ત શેડ્યૂલને કારણે ઝડપથી ગોઠવવામાં આવ્યા હતા, કારણ કે ભારતની બેડમિન્ટન સ્ટાર જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં સિઝન-ઓપનિંગ મલેશિયા ઓપન સુપર 1000 ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાની છે.

In badminton, the score always starts with `love`, & your beautiful journey with Venkata Datta Sai ensures it continues with `love` forever! ♥️?

Thank you for personally inviting us to be a part of your big day. Wishing you both a lifetime of smashing memories & endless rallies… pic.twitter.com/kXjgIjvQKY