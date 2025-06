ઘણા ખેલાડીઓ વધુ એક નેટ રાખવાને બદલે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાનું પસંદ કરે છે. જો સૉલ્ટ અમદાવાદમાં ન હોય અને પોતાના પરિવાર સાથે રહેવા માટે ઘરે ગયો છે. આ વાત RCB મૅચના દિવસ સુધી જણાવશે નથી કારણ કે સૉલ્ટ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ ખેલાડી છે.

ફિલ સૉલ્ટ (તસવીર સૌજન્ય: X)

અમદાવાદના ભવ્ય નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં આજે પંજાબ કિંગ્સ (PBKS) સામે IPL 2025 ની જબરદસ્ત ફાઇનલ મૅચના થોડા કલાકો પહેલા, રૉયલ ચૅલેન્જર્સ બૅંગલુરુ (RCB) ને મોટો ફટકો પડે તેવી શક્યતા છે. કારણ કે આરસીબીનો સ્ટાર ઇંગ્લિશ ઓપનર બૅટર ફિલ સૉલ્ટ આજની મૅચમાં ન રમે તેવી શક્યતા છે. જેથી શું આ કારણને લીધે આરસીબીને ફાઇનલમાં મોટું નુકસાન થશે? તે જાણવા જેવી બાબત છે.

અહેવાલ મજબ, RCBની ટીમ જ્યારે ફાઇનલની પૂર્વસંધ્યાએ ટ્રેનિંગ કરતી હતી તે દરમિયાન સૉલ્ટ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ પર નહોતો, પરંતુ તે અસામાન્ય નથી. ઘણા ખેલાડીઓ વધુ એક નેટ રાખવાને બદલે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાનું પસંદ કરે છે. જો સૉલ્ટ અમદાવાદમાં ન હોય અને પોતાના પરિવાર સાથે રહેવા માટે ઘરે ગયો છે. આ વાત RCB મૅચના દિવસ સુધી જણાવશે નથી કારણ કે સૉલ્ટ ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ ખેલાડી છે. જોકે કેટલાક ખેલાડીઓ માટે પોતાની તૈયારી માટે છેલ્લું નેટ સત્ર છોડી દેવું અસામાન્ય નથી, સૉલ્ટની ગેરહાજરીએ એવી અફવાઓ ફેલાવી છે કે તે તેના પરિવાર સાથે ઘરે પાછો આવી શકે છે. જોકે, RCB મૅચના દિવસ સુધી તેની સ્થિતિ ગુપ્ત રાખે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે તે તેમની સફળતામાં કેટલો મહત્ત્વપૂર્ણ રહ્યો છે. સૉલ્ટ હવે પાછો આવી ગયા હોવાના પણ અહેવાલ છે. તે રાત્રે ત્રણ વાગ્યે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જોવા મળ્યો હતો.

ADVERTISEMENT

- Rajat Patidar postponed his marriage so that he can play for RCB



- Phil Salt went to UK and then came back from UK and reached Ahmedabad at 3 am last night.



This commitment for RCB players for RCB is immense. Please God don`t break their heart this time ?❤️ pic.twitter.com/4IbSHz0bRx