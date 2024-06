PM Narendra Modi at 18th Lok Sabha: આજે સંસદ ભવનમાં પીએમ મોદી સહિત એનડીએના દરેક ચૂંટાયેલા સાંસદોએ શપથ લઈને સત્રની શરૂઆત કરી હતી.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (તસવીર સૌજન્ય: મિડ-ડે)

સાંસદ ભવનમાં આજથી 18મી લોકસભાના પ્રથમ સત્રની (PM Narendra Modi at 18th Lok Sabha) શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આજે સંસદ ભવનમાં વડા પ્રધાન મોદી સહિત એનડીએના દરેક ચૂંટાયેલા સાંસદોએ શપથ લઈને સત્રની શરૂઆત કરી હતી. આ સત્રમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 18મી લોકસભાની પ્રથમ સત્રની શરૂઆતમાં પહેલાં જવાબદાર વિપક્ષની માગણી કરી હતી. તેમણે કહ્યું “ભારતને જવાબદાર વિપક્ષની જરૂર છે. લોકોને સૂત્રોચ્ચાર નહીં પણ કોઈ મુદ્દે ચર્ચા ઇચ્છે છે. લોકો સંસદમાં ખલેલ નહીં, ચર્ચા અને ખંત ઇચ્છે છે."

નવા ચૂંટાયેલા સાંસદ સભ્યોનું સ્વાગત કરતા, પીએમ મોદીએ આ દિવસે ભારતના લોકશાહીના પ્રવાસને એક મીઠો પથ કહીને વખાણ કર્યા હતો. વારાણસીના સાંસદ તરીકે, પીએમ મોદીએ વર્તમાન સત્રના મહત્ત્વ પર ભાર મૂક્યો, જેમાં વિકસિત ભારતના વિઝન તરફ ભારતને પ્રેરિત કરવાનો સંકેત (PM Narendra Modi at 18th Lok Sabha) પણ તેમણે આપ્યો હતો. હાલમાં યોજાયેલી 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીના મહત્ત્વ પર ચિંતન કરતાં, પીએમ મોદીએ નોંધ્યું, "ભારતે વિશ્વની સૌથી મોટી ચૂંટણી જોઈ, જે મહા જશ્ન સાથે પૂરી થઈ, જે ગૌરવનો ક્ષણ છે. આ ચૂંટણી ખાસ કરીને નોંધપાત્ર હતી કારણ કે સ્વતંત્રતા પછી બીજી વાર એક સરકાર સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે ફરીથી ચૂંટાઈને આવી છે."

#WATCH | PM Narendra Modi says, "The people of the country expect good steps from the opposition. I hope that the opposition will live up to the expectations of the common citizens of the country to maintain the dignity of democracy. People do not want drama, disturbance. People… pic.twitter.com/j0IFFtpkVU