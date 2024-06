કૉંગ્રેસના સભ્યોનું નેતૃત્વ પાર્ટીના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને રાયબરેલી (Parliament Session)ના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કર્યું હતું. તેમના હાથમાં બંધારણની મિનિ કૉપી હતી

વાયરલ વીડિયોમાંથી લેવાયેલ સ્ક્રીનશોટ

સંસદ સત્રના પ્રથમ દિવસે લોકસભામાં નવા ચૂંટાયેલા સાંસદોને શપથ (Parliament Session) લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. સૌથી પહેલાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 18મી લોકસભાના સાંસદ તરીકે શપથ લીધા. પ્રોટેમ સ્પીકર ભર્તૃહરિ મહતાબે મોદીને શપથ લેવડાવ્યા હતા. જ્યારે નામ બોલાવવામાં આવ્યું ત્યારે મોદી તેમની ખુરશી પરથી ઊભા થયા અને સ્પીકર (Parliament Session)ની ખુરશીની બાજુની જગ્યા તરફ ગયા હતા. આ દરમિયાન ઘણા કૉંગ્રેસી સભ્યો ગૃહની અંદર હલાવતા જોવા મળ્યા હતા.

કૉંગ્રેસના સભ્યોનું નેતૃત્વ પાર્ટીના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને રાયબરેલી (Parliament Session)ના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ કર્યું હતું. તેમના હાથમાં બંધારણની મિનિ કૉપી હતી. મોદીએ શપથ લીધા ત્યાં સુધી રાહુલ અને અન્ય વિપક્ષી સભ્યો બંધારણને લહેરાવતા રહ્યા. બાદમાં કોંગ્રેસે તેના સત્તાવાર એક્સ હેન્ડલ પરથી તેનો વીડિયો પણ શેર કર્યો હતો. વીડિયોમાં કેપ્શન છેઃ `જનનાયકે નરેન્દ્ર મોદીને બંધારણ બતાવ્યું`.

Rahul Gandhi showed a copy of the Constitution to Narendra Modi when he came to the stage and said, "The country will be run by the Constitution, not by Manusmriti."



What a start of lok sabha session ?pic.twitter.com/SCjzQxMgJK