મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું આ છેલ્લું પૂર્ણ બજેટ હશે. આ બજેટમાં સરકાર તરફથી મોટી જાહેરાતો થવાની આશા છે.નાણાંપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરાશે બજેટ

નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા બજેટ રજૂ કરાશે

10:19AM

પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક સંસદમાં શરૂ થઈ

Union Cabinet meeting chaired by PM Modi begins at Parliament



After the Cabinet approves the Budget 2023, it will be presented in Parliament by FM Sitharaman

કેબિનેટે બજેટ 2023ને મંજૂરી આપ્યા બાદ, તેને એફએમ સીતારમણ સંસદમાં રજૂ કરશે

10:15 AM

કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર અને જી કિશન રેડ્ડી સંસદ પહોંચ્યા.

કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુર અને જી કિશન રેડ્ડી સંસદ પહોંચ્યા.

10:10 AM

Delhi | Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh arrive at the Parliament. A Union Cabinet meeting will be held here shortly. Following this, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will present the #UnionBudget2023 at the Parliament, at 11 am.

કેન્દ્રિય ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ પણ પહોંચ્યા સંસદ ભવન

10:05 AM

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંસદ ભવન પહોંચ્યા છે. થોડીવારમાં કેબિનેટની બેઠક શરૂ થશે.

10:00 AM

સંસદ ભવન પહોંચ્યા નાણાંપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ

Finance Minister Nirmala Sitharaman proceeds to Parliament to attend the Union Cabinet meeting chaired by PM Modi. She will present the Budget 2023-24 at 11am

અહીં કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક યોજાશે, જેના પછી નાણાપ્રધાન 11 વાગ્યે સંસદમાં #UnionBudget2023 રજૂ કરશે.

09:55

રાષ્ટ્રપતિએ બજેટને ઔપચારિક મંજૂરી આપી

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ બજેટને ઔપચારિક મંજૂરી આપી દીધી છે.

09: 35 AM

કેન્દ્રીય નાણા અને કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, રાજ્યમંત્રી ડૉ. ભાગવત કિશનરાવ કરાડ, રાજ્યમંત્રી પંકજ ચૌધરી અને નાણાં મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 રજૂ કરતા પહેલા રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાથે મુલાકાત કરી

Union Minister of Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman, MoS Dr Bhagwat Kishanrao Karad, MoS Pankaj Chaudhary and senior officials of the Ministry of Finance called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan before presenting the Union Budget 2023-24.

09:15 AM

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુને મળવા માટે રાષ્ટ્રપતિ ભવન પહોંચ્યા છે. આ પછી, નાણા પ્રધાન કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં ભાગ લેશે અને પછી કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 રજૂ કરશે.

09:11 AM

2024ની સામાન્ય ચૂંટણી પહેલા ભાજપ સરકારનું આ છેલ્લું પૂર્ણ બજેટ છે.

Delhi: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman all set to present the #UnionBudget2023 at 11am today.



This is the BJP government`s last full Budget before the 2024 general elections.

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ (Nirmala Sitharaman)આજે એટલે કે બુધવારે સવારે 11 વાગ્યે કેન્દ્રીય બજેટ 2023-24 (Union Budget 2023-24) રજૂ કરશે. મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું આ છેલ્લું પૂર્ણ બજેટ હશે. આ બજેટમાં સરકાર તરફથી મોટી જાહેરાતો થવાની આશા છે.

નાણામંત્રીના કાર્યક્રમ પર નજર કરીએ તો નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સવારે 8.40 વાગે નોર્થ બ્લોક સ્થિત ઓફિસમાં પહોંચી ગયા હતા. સવારે 9 વાગે નોર્થ બ્લોકથી રાષ્ટ્રપતિ ભવન જવા રવાના થશે. 9.45 પર બજેટની નકલ સાથે રાષ્ટ્રપતિને મળશે. સવારે 10 વાગ્યે ખાતાવહી સાથે સંસદ ભવન પહોંચશે. કેબિનેટમાં 10.15 અને 11 વાગ્યે બજેટને ઔપચારિક રીતે મંજૂરી આપવામાં આવશે

નાણામંત્રી લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરશે

નાણા રાજ્ય મંત્રી ભગવત કરાડે કહ્યું કે કોવિડ રોગચાળામાંથી સાજા થયા બાદ દેશે સારી રિકવરી દર્શાવી છે. જો આપણે આર્થિક સર્વે પર નજર કરીએ તો તમામ ક્ષેત્રોમાં સારી પ્રગતિ જોવા મળી છે. અન્ય દેશોની સરખામણીએ આપણી અર્થવ્યવસ્થા સારી સ્થિતિમાં છે. 2014માં જ્યારે મોદી સરકાર આવી ત્યારે ભારતની અર્થવ્યવસ્થા 10મા સ્થાને હતી અને આજે તે 5મા સ્થાને આવી ગઈ છે.