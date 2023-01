નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણની હાજરીમાં નોર્થ બ્લોકમાં સ્થિત નાણાં મંત્રાલયમાં હલવા સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું

કેન્દ્રીય બજેટ (Union Budget 2023) તૈયારી પ્રક્રિયાના અંતિમ તબક્કાને ચિહ્નિત કરતાં પરંપરાગત `હલવા સમારોહ` (Halwa Ceremony 2023) આજે નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણ (finance Minister Nirmala Sitharaman)ની હાજરીમાં આયોજન થયું હતું. આ દરમિયાન નાણાં મંત્રાલયના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની સાથે બજેટ પ્રેસના સભ્યો પણ હાજર હતા. નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણની હાજરીમાં નોર્થ બ્લોકમાં સ્થિત નાણાં મંત્રાલયમાં હલવા સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને બધાને હલવો વહેંચવામાં આવ્યો હતો.

હલવા સમારોહનું આયોજન શા માટે કરવામાં આવે છે?

હલવા વિધિ પાછળની માન્યતા છે કે દરેક શુભ કાર્ય કરતાં પહેલાં કંઈક મીઠું ખાવું જોઈએ. ભારતીય પરંપરામાં હલવો ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. દેશના બજેટ જેવી મોટી ઘટનાઓ માટે દસ્તાવેજોની પ્રિન્ટિંગ પહેલાં આ ખાસ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ પરંપરા હેઠળ વર્તમાન નાણાપ્રધાન પોતે બજેટ સાથે સંકળાયેલા કર્મચારીઓ, બજેટના પ્રિન્ટિંગ સાથે સંકળાયેલા કર્મચારીઓ અને નાણાં અધિકારીઓને હલવો વહેંચે છે. જો કે, છેલ્લા 2 વર્ષથી બજેટ પેપરલેસ થવાનું શરૂ થયું હોવાથી બજેટ દસ્તાવેજોની પ્રિન્ટિંગ પહેલાની જેમ ગોઠવવામાં આવશે નહીં.

