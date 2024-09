શહેરના સેક્ટર-10માં સાંજે લગભગ 6.03 વાગ્યે એક બૉમ્બ બ્લાસ્ટ થયો. બ્લાસ્ટનો અવાજ એટલો જોરદાર હતો કે આસપાસના લોકો ખૂબ જ ગભરાઈ ગયા. પોલીસને ઘટનાની માહિતી મળતા જ પોલીસ વિભાગમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા છે.

તસવીર સૌજન્ય પીટીઆઈ

ચંડીગઢના સેક્ટર-10માં બોમ્બ હુમલો થયો છે. અહીં કોઠી નંબર 575માં બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હતો. શહેરના સૌથી પોશ વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટના બાદ પોલીસ અને અન્ય એજન્સીઓ લાચાર બની ગઈ છે. ઘટનાની માહિતી મળતાની સાથે જ પોલીસ, ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને અન્ય ઘણી તપાસ ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. તે જ સમયે, ચંદીગઢ પોલીસ વિભાગના મહાનિર્દેશક સુરેન્દ્ર સિંહ યાદવ, આઈજી રાજકુમાર, એસએસપી કંવરદીપ કૌર, એસપી અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચ્યા અને ઘટના સ્થળની તપાસ કરી. આ સિવાય બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડ, ડોગ સ્કવોડ ટીમ અને ફોરેન્સિક ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે હાજર છે.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, એક ઓટોમાં ત્રણ યુવકો આવ્યા હતા, જેઓ ઘરમાં હેન્ડ ગ્રેનેડ ફેંકીને ભાગી ગયા હતા. જે ઓટોમાં તેઓ આવ્યા હતા તે જ ઓટોમાં આરોપીઓ ભાગી ગયા હતા. આરોપી ભાગી ગયો હોવાના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. હેન્ડ ગ્રેનેડ ફેંકતાની સાથે જ ઘરમાં બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો હતો. વિસ્ફોટના કારણે ઘરની બારીઓના કાચ તૂટી ગયા હતા. જે ઘર પર બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો તે એનઆરઆઈ દંપતી રમેશ મલ્હોત્રાનું છે.

#WATCH | Chandigarh: Team of CSFL arrives at the spot where a suspicious explosion took place at a residence in Sector 10 of Chandigarh.



According to Chandigarh SSP, a small pressure-type blast took place here due to which windows and flower pots were damaged. pic.twitter.com/2Lx68YH4hL