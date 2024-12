BJP Accuses Sonia Gandhi: સુધાંશુ ત્રિવેદીએ આ બાબતે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી જેમાં તેમણે આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે સોરોસ એ જ વ્યક્તિ છે જેમણે ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે તેણે મોદી સરકારને અસ્થિર કરવા માટે 1 અબજ ડૉલરનું રોકાણ કર્યું છે.

સોનિયા ગાંધી (ફાઇલ તસવીર)

ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) દ્વારા કૉંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી (BJP Accuses Sonia Gandhi) પર મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. ભાજપનું કહેવું છે કે સોનિયા ગાંધી જે સંસ્થા સાથે સંકળાયેલી છે, તેને જ્યોર્જ સોરોસ ફાઉન્ડેશન તરફથી આર્થિક મદદ મળે છે. સુધાંશુ ત્રિવેદીએ આ બાબતે પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી જેમાં તેમણે આરોપ લગાવતા કહ્યું હતું કે સોરોસ એ જ વ્યક્તિ છે જેમણે ખુલ્લેઆમ કહ્યું છે કે તેણે મોદી સરકારને અસ્થિર કરવા માટે 1 અબજ ડૉલરનું રોકાણ કર્યું છે અને હવે આ આરોપો મામલે વિપક્ષ ચર્ચા કરવા માગતું નથી.

ભાજપના (BJP Accuses Sonia Gandhi) નેતા સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કહ્યું, `એશિયા પેસિફિકમાં એક સંગઠન ફોરમ ફોર ડેમોક્રેટિક લીડર્સ છે અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેમાં ચાર લોકો કો-ચેરમેન છે અને કૉંગ્રેસ નેતા સોનિયા ગાંધી પણ તેમાં છે. આ બહુ ગંભીર બાબત છે. અમે કહેવા માગીએ છીએ કે આજે ગૃહની કાર્યવાહી શરૂ થઈ. અમે આ ગંભીર મુદ્દા પર ગૃહનું ધ્યાન દોરવા માગીએ છીએ. આજે સોનિયા ગાંધીનો જન્મદિવસ પણ છે અને દેશ વતી હું કહેવા માગુ છું કે ઓછામાં ઓછું આજે તેઓ તેમના સાથી લોકોને આ મુદ્દા પર પ્રામાણિકપણે ચર્ચા કરવા કહે. આજે આ વિષય પર આપણે સૌએ આગ્રહ કર્યો કે આ ગંભીર મુદ્દો સામે આવ્યો છે.

This thread underlines a connection between the Congress party and George Soros, implying their shared goal of diminishing India`s growth.



Sonia Gandhi, as the Co-President of the FDL-AP Foundation, is linked to an organisation financed by the George Soros Foundation.



Notably,… pic.twitter.com/q9mrJ1lY3h