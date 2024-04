ઉત્તર પ્રદેશના બસ્તી જિલ્લામાં એક ઘરમાં વાંદરાઓનું ઝુંડ ઘરમાં ધસી આવ્યું અને ઉત્પાત મચાવવાનો શરૂ કરી દીધો. ઘરમાં એક 13 વર્ષની છોકરી ગભરાઈ ગઈ. પણ એલેક્સા ડિવાઈસની મદદથી તેણે પોતાની સાથે જ પોતાની નાની બહેનને વાનરોના હુમલાથી બચાવી લીધું.

અલેક્સા (પ્રતીકાત્મક તસવીર)

Alexa bark like a dog: ઉત્તર પ્રદેશના બસ્તી જિલ્લામાં ઘરનો દરવાજો ખુલ્લો રહી જતા વાંદરાનું ઝુંડ અંદર ધસી આવ્યું. જેના પછી વાંદરાનું ઝુંડ ઘરે ઉત્પાત મચાવવા માડ્યું. જેથી ઘરમાં હાજર એક 13 વર્ષની બાળકી ગભરાઈ ગઈ. કારણકે વાંદરાઓનું ઝુંડ જે સમયે બાળકીના ધરમાં ઘુસી આવ્યું તે સમયે તેના ઘરે તેના પરિવારજનો નહોતા. ઘરમાં તે અને તેની એક નાની બહેન હતી. એવામાં તે ગભરાઈ ગઈ હતી પણ તેણે ખૂબ જ સમજદારીથી તેણે એલેક્સા ડિવાઈસની મદદ લીધી. જેના પછી એલેક્સાએ જ્યારે કૂતરાનો અવાજ કાઢવાનું શરૂ કર્યું તો બધા વાંદરા ઘરમાંથી એક એક કરીના ઘરમાંથી ભાગવા માંડ્યા. બાળકીનું નામ નિકિતા છે. તેણે આ આઇડિયાથી ન તો ફક્ત પોતાનો જીવ બચાવ્યો પણ સાથે તેણે પોતાની નાની બહેનને પણ એલેક્સાની મદદથી બચાવી લીધી. બાળકીએ જણાવ્યું કે જેવો એલેક્સાઓ કૂતરાઓનો અવાજ કાઢ્યો, તેવા બધા વાંદરાઓ એક એક કરીના ઘરમાંથી ભાગવાનું શરૂ કરી દીધું. પોતાની સાથે જ પોતાની નાની બહેનને આ આઈડિયાથી બચાવનાર છોકરીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં લોકો તેના વખાણ કરી રહ્યા છે.

જીવનને સરળ બનાવવા માટે આપણે ટેક્નોલોજીનો સહારો લઈએ છીએ. વ્યસ્ત દિનચર્યાને કારણે આપણે ઘણી બધી બાબતો ભૂલી જઈએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં, અમે મોબાઇલ અથવા અન્ય ઉપકરણોની મદદ લઈએ છીએ. ઘણી વખત આ ઉપકરણો આપણા માટે ખૂબ અસરકારક સાબિત થાય છે. વૉઇસ આસિસ્ટન્ટ ડિવાઇસ એલેક્સાએ 13 વર્ષની છોકરી અને 15 મહિનાના માસૂમ છોકરાનો જીવ બચાવીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે.

#WATCH | Uttar Pradesh: A girl named Nikita in Basti district saved her younger sister and herself by using the voice of the Alexa device when monkeys entered their home.



Nikita says, "A few guests visited our home and they left the gate open. Monkeys entered the kitchen and… pic.twitter.com/hldLA0wvZS