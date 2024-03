Air India Viral: એક મહિલાએ દિલ્હીથી વોશિંગ્ટન ડીસી સુધીની લાંબા અંતરની ફ્લાઈટમાં તેની મમ્મી માટે બિઝનેસ ક્લાસની સીટ બુક કરાવી હતી પણ પછી આ સીટ કોઈ બીજાને ફાળવવામાં આવી હતી.

એર ઈન્ડિયાની ફાઇલ તસવીર

તાજેતરમાં જ સોશિયલ મીડિયા પર એક મહિલાએ એર ઈન્ડિયા (Air India Viral)નો ઉઘડો લીધો લીધો. આ મહિલાએ એર ઈન્ડિયાની સર્વિસના ગોટાળાને કારણે પેસેન્જરને થયેલ મુશ્કેલી અંગે પોસ્ટ પણ વાયરલ કરી હતી. આ મહિલાએ પોતાની પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે એર ઈન્ડિયાએ તેની માતાની સીટ કોઈ અન્યને ફાળવી દીધી હતી.

શું કહ્યું મહિલાએ તેની એક્સ પરની પોસ્ટમાં?

. @airindia how dare you give my mom’s business class seat to someone else on a long haul flight from Delhi to Washington DC? First telling her the seat doesn’t recline, then saying the seat is for the crew and then she finds someone else sitting there as she is sent to economy?