Air India Flight Diverted: દિલ્હી એરપોર્ટ પર મુંબઈથી ન્યુયોર્ક જતી ઍર ઈન્ડિયાની ફ્લાઇટની તપાસ ચાલુ, બોમ્બની ધમકી બાદ મુસાફરો સુરક્ષિત

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મુંબઈ (Mumbai) થી ન્યુ યોર્ક (New York) જઈ રહેલા ઍર ઈન્ડિયા (Air India)ના વિમાનમાં બોમ્બની ધમકી (Air India Bomb Threat) બાદ હંગામો મચી ગયો હતો. ત્યારબાદ પ્લેનને દિલ્હી (Delhi) એરપોર્ટ તરફ વાળવામાં (Air India Flight Diverted) આવ્યું હતું. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત છે અને વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, એરક્રાફ્ટ હાલમાં નવી દિલ્હી (New Dlehi)ના ઈન્દિરા ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ (Indira Gandhi International Airport - IGI) પર છે અને મુસાફરો અને ક્રૂની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તમામ માનક સુરક્ષા પ્રોટોકોલ્સનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ADVERTISEMENT

ઍર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ AI119માં ૨૩૯ મુસાફરો અને ક્રૂ મેમ્બર હતા. તમામને દિલ્હી એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતારવામાં આવ્યા છે. વિમાનને આઈસોલેશન બેમાં રાખવામાં આવ્યું છે. વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. ઍર ઈન્ડિયાની આ ફ્લાઈટ સોમવારે સવારે ૨ વાગ્યાની આસપાસ મુંબઈથી નીકળી હતી અને ટૂંક સમયમાં તેને દિલ્હી ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી.

An Air India flight operating from Mumbai to New York was diverted to Delhi following a security concern arising out of bomb threat. The aircraft is currently stationed at the IGI Airport, and all standard safety protocols are being followed to ensure the safety of passengers and…