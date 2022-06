ઉત્તર મુંબઈના બોરીવલી વિસ્તારમાં શનિવારે રાત્રે એક ભયાનક અકસ્માત ટળી ગયો. અહીં ધીરજ સવેરા બિલ્ડીંગમાં મોડી રાત્રે આગ ફાટી નીકળી હતી. આ પછી લોકોએ જીવ બચાવવા માટે 15મા માળે આશ્રય લેવો પડ્યો હતો.

મુંબઈ: ઉત્તર મુંબઈના બોરીવલી વિસ્તારમાં શનિવારે રાત્રે એક ભયાનક અકસ્માત ટળી ગયો. અહીં ધીરજ સવેરા બિલ્ડીંગમાં મોડી રાત્રે આગ ફાટી નીકળી હતી. આ પછી લોકોએ જીવ બચાવવા માટે 15મા માળે આશ્રય લેવો પડ્યો હતો. ફાયર વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, આગ 14મા માળે સ્થિત બે ફ્લેટમાં લાગી હતી. બિલ્ડિંગમાંથી 14 લોકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ અકસ્માતમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

Maharashtra | Fire broke out on the 14th floor of a building `Dheeraj Savera` in Mumbai`s Borivali. Six fire tenders rushed to the spot. 14 people trapped in two apartments were rescued by the fire brigade. No casualties were reported. Fire has been brought under control. pic.twitter.com/CaDIWVkTKK