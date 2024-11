Maharashtra Assembly Elections 2024: ભાજપના પૂર્વ સાંસદ ગોપાલ શેટ્ટીએ બોરીવલી વિધાનસભા મતવિસ્તારના અપક્ષ ઉમેદવાર તરીકે પોતાનું નામાંકન પાછું લઈ લીધું

ગોપાલ શેટ્ટીની ફાઇલ તસવીર (તસવીરઃ નિમેશ દવે)

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪ (Maharashtra Assembly Elections 2024)ની જીત માટે તમામ પક્ષોએ પોતાની તૈયારીઓ તેજ કરી દીધી છે. આ દરમિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટી – ભાજપ (Bharatiya Janata Party - BJP)ના પૂર્વ સાંસદ અને બોરીવલી (Borivali) વિધાનસભા મતવિસ્તારના અપક્ષ ઉમેદવાર (Independent Candidate) ગોપાલ શેટ્ટી (Gopal Shetty)એ પોતાનું નામાંકન પાછું ખેંચી લીધું (Gopal Shetty withdraws nomination) છે. ભાજપના બળવાખોર ગોપાલ શેટ્ટીએ મહારાષ્ટ્રની બોરીવલી વિધાનસભા બેઠક પરથી ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભાજપના નેતા વિનોદ તાવડે (Vinod Tawde) સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ ગોપાલ શેટ્ટીએ અપક્ષ ઉમેદવારી પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કરીને પાર્ટીને મોટી રાહત આપી છે. આજે એટલે કે સોમવાર, ૪ નવેમ્બરના રોજ મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભા ચૂંટણી ૨૦૨૪માં નામાંકન પરત ખેંચવાની છેલ્લી તારીખ છે.

ભાજપના પૂર્વ સાંસદ ગોપાલ શેટ્ટીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, તેમનો વિરોધ પક્ષની અંદરની ખોટી કામગીરી સામે છે. તાજેતરમાં જ ભાજપે બોરીવલીથી સંજય ઉપાધ્યાય (Sanjay Upadhyay)ને ટિકિટ આપવાની જાહેરાત કરી હતી. આનાથી નારાજ શેટ્ટીએ સ્વતંત્ર ઉમેદવારી નોંધાવવાની જાહેરાત કરી હતી.

ગોપાલ શેટ્ટીએ બોરીવલી વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપના ઉમેદવાર સંજય ઉપાધ્યાય સામે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. ગોપાલ શેટ્ટીનું આ પગલું પાર્ટીની અંદર એકતા જાળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, પાર્ટીના નિર્ણયનું સન્માન કરીને તેઓ પોતાનું પગલું પાછું ખેંચી રહ્યા છે. સંજય ઉપાધ્યાયને આ નિર્ણયથી સમર્થન મળવાની સંભાવના છે અને તેનાથી ભાજપની ચૂંટણીની સ્થિતિ મજબૂત થવાની ધારણા છે. ગોપાલ શેટ્ટીએ પણ પોતાના કાર્યકર્તાઓને પાર્ટી માટે એકજૂટ રહેવા અને ચૂંટણીમાં સમર્થન આપવા અપીલ કરી છે.

I made this decision not in pursuit of a party ticket but out of concern for the local workers who have been continually overlooked. Together, let’s bring positive change to our Constituency!#IndependentCandidate #Borivali #ChangeIsHere