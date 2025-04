Kunal Kamra Controversy: બૉલિવૂડ સ્ટુડિયો ટી-સીરિઝે યુટ્યુબ પર કામરાના સ્પેશિયલ પર કૉપિરાઈટ ઉલ્લંઘનની નોટિસ આપી છે. ટી-સીરિઝ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે કામરાએ `ભોલી સી સુરત આંખો મેં મસ્તી’ નો ઉપયોગ મંજૂરી વગર કર્યો છે.

હમેશા જબરદસ્ત ટકરાવ અને તીખા હ્યુમર માટે ઓળખાતા સ્ટેન્ડ-અપ કૉમેડિયન કુણાલ કામરા મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી એકનાથ શિંદે પર કૉમેડી કરવા માટે વિવાદમાં ફસાયો છે. તેના નવા સ્ટેન્ડ-અપ સ્પેશિયલ ‘નયા ભારત’માં તેણે મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ એકનાથ શિંદેને લઈને કેટલાક જોક્સ કર્યા હતા, જેને કારણે શો ચર્ચામાં આવ્યો હતો. હવે આ વિવાદ વધુ ગરમાયો છે કારણ કે બૉલિવૂડ મ્યુઝિક સ્ટુડિયો ટી-સિરીઝે યુટ્યુબ પર કામરાના વીડિયો પર કૉપિરાઈટ ઉલ્લંઘન (Copyright Violations)ની નોટિસ આપી છે. ટી-સિરીઝ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે કામરાએ ‘દિલ તો પાગલ હૈં’ ફિલ્મના ફેમસ ગીત ‘ભોલી સી સુરત આંખો મેં મસ્તી’ નો ઉપયોગ મંજૂરી વગર કર્યો છે. આ ગીતના મ્યુઝિકલ કમ્પોઝિશનના અધિકારના ઉલ્લંઘનના આક્ષેપ હેઠળ YouTube પર ‘નયા ભારત’નો વીડિયો બ્લૉક કરવામાં આવ્યો છે. આનો અર્થ એ થયો કે દર્શકો હવે એ વીડિયો જોઈ શકશે નહીં અને કામરાને એમાંથી કોઈ આવક (Revenue) પણ મળશે નહીં.

આ મામલે કામરાએ એક્સ પર ટ્વીટ કરતા લખ્યું છે કે, "હેલ્લો @TSeries, કઠપૂતળી બનવાનું બંધ કરો. પેરોડી (Parody)અને વ્યંગ્ય (Satire) કાયદેસર રીતે ઉપયોગ કરી શકે છે. મેં ગીતના શબ્દો કે મૂળ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલનો ઉપયોગ કર્યો નથી." વધુમાં લખ્યું કે, "જો તમે આ વીડિયો ડિલીટ કરો છો, તો દરેક કવર ગીત/ડાન્સ વીડિયો ડિલીટ થઈ શકે છે. ક્રિએટર્સ કૃપા કરીને તેની નોંધ લે. ભારતમાં દરેક મોનોપોલી માફિયાથી ઓછી નથી, તેથી કૃપા કરીને આ સ્પેશિયલ વીડિયો ડિલીટ થાય તે પહેલાં તેને જુઓ અને ડાઉનલોડ કરો. તમારી માહિતી માટે - ટી-સિરીઝ હું તમિલનાડુમાં રહું છું."

