Baba Siddique Murder Case: પિતા બાબા સિદ્દીકની હત્યા પછી સોશિયલ મીડિયા પર પહેલી પ્રતિક્રિયામાં ઝીશાન સિદ્દીકીએ કહ્યું કે તેમના પિતાએ ગરીબોના જીવન અને ઘરની સુરક્ષા કરતી વખતે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો.

ઝીશાન સિદ્દીકી અને બાબા સિદ્દીકી (ફાઇલ તસવીર)

મુંબઈના બાન્દ્રામાં એનસીપી નેતા બાબા સિદ્દીકીની ગોળીમારીને હત્યા (Baba Siddique Murder Case) કરી દેવામાં આવી હતી. આ ઘટનાને લઈને સંપૂર્ણ રાજકીય વર્તુળ અને બૉલિવૂડમાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો હતો. આ ઘટનાને લઈને બાબા સિદ્દીકીની મોત બાદ તેમના દીકરા અને બાન્દ્રાના એમએલએ ઝીશાન સિદ્દીકીએ પહેલી વખત જાહેર નિવેદન આપ્યું છે. પિતા બાબા સિદ્દીકની હત્યા પછી સોશિયલ મીડિયા પર પહેલી પ્રતિક્રિયામાં ઝીશાન સિદ્દીકીએ કહ્યું કે તેમના પિતાએ ગરીબોના જીવન અને ઘરની સુરક્ષા કરતી વખતે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો, મહારાષ્ટ્રના ભૂતપૂર્વ પ્રધાન અને એનસીપી અજિત પવારની આગેવાની હેઠળના નેતાની હત્યા પાછળના સંભવિત હેતુનો આ સંકેત આપે છે.

ઝીશાને X પર કરેલી એક પોસ્ટમાં લખ્યું, "મારા પિતાએ ગરીબ નિર્દોષ લોકોના જીવન અને ઘરને બચાવવા અને બચાવવામાં પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. આજે, મારો પરિવાર તૂટી ગયો છે, પરંતુ તેમના મૃત્યુનું રાજકારણ (Baba Siddique Murder Case) ન થવું જોઈએ અને ચોક્કસપણે વ્યર્થ ન જવું જોઈએ. મને ન્યાયની જરૂર છે. મારા પરિવારને ન્યાયની જરૂર છે." આ પહેલા ઝીશાન સિદ્દીકીએ ગુરુવારે મુંબઈ પોલીસ મુંબઈ પોલીસ કમિશનરને પણ મળ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે તે અત્યારે મીડિયા સાથે વાત કરવા માટે યોગ્ય મનની સ્થિતિમાં નથી પરંતુ જ્યારે યોગ્ય હશે ત્યારે તે કરશે.

ADVERTISEMENT

My father lost his life protecting and saving the lives and homes of poor innocent people. Today, my family is broken but his death must not be politicised and definitely not go in vain.

I NEED JUSTICE, MY FAMILY NEEDS JUSTICE!