Elon Muskના X પ્લેટફૉર્મે એક નવું મેસેજિંગ ફીચર લૉન્ચ કરી દીધું છે, જેનું નામ XChat છે. આ ફીચરની મદદથી એન્ડ-ટૂ-એન્ડ ઈનક્રિપ્શન, ઑટો ડિલિટેડ મેસેજ અને કોઈપણ પ્રકારની ફાઈલ્સ સેન્ડ કરવાનો ઑપ્શન મળશે. આ ફીચર હવે બીટા વર્ઝનમાં છે.

એલન મસ્ક (ફાઈલ તસવીર)

Elon Muskએ રવિવારે પોસ્ટ કરીને આ ફીચરની માહિતી આપી છે. પોસ્ટમાં લખ્યું, નવા XChatને રોલઆઉટ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે ઇનક્રિપ્શન, Vanishing messages અને ફાઈલ સેન્ડ કરવાનો ઑપ્શન આપે છે.

Bitcoin-style એન્ક્રિપ્શનનો કર્યો ઉપયોગ

મસ્કએ દાવો કર્યો છે કે XChat બિટકોઈન-શૈલીના એન્ક્રિપ્શનનો ઉપયોગ કરે છે અને તે સંપૂર્ણપણે નવા આર્કિટેક્ચર પર બનાવવામાં આવ્યું છે. મસ્કે બીજી પોસ્ટમાં કહ્યું છે કે XChat ની મદદથી, વપરાશકર્તાઓ ઓડિયો અને વિડિયો કોલ પણ કરી શકશે. આ માટે મોબાઇલ નંબરને લિંક કરવાની જરૂર નથી.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.