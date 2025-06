ટ્રમ્પે 10 ​​મેના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધવિરામનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, ટ્રમ્પે ૧૦ મેના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધવિરામનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "તેમને અહીં રાખવાનું કારણ એ હતું કે હું તેમનો આભાર માનવા માગતો હતો.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને આસિમ મુનીર

પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ જનરલ આસિમ મુનીરનું 18 જૂને 18 જૂને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે વ્હાઇટ હાઉસમાં લંચ ખૂબ જ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. જોકે આ હાઇ-પ્રોફાઇલ લંચના બે મેનૂ કાર્ડ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યા છે. એક વાયરલ મેનૂ કાર્ડમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આખું ભોજન હલાલ હતું, જ્યારે બીજામાં અનેક ડુક્કરના માંસથી બનેલી વાનગીઓ હતી. જોકે, આ બન્ને મેનૂ કાર્ડ સાચા સત્તાવાર છે કે નહીં તે જાણી શકાયું નથી. 18 જૂનના રોજ રજૂ કરાયેલ આ મેનૂમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો કે પીરસવામાં આવતો તમામ ખોરાક હલાલ હતો. તેમાં શરૂઆત તરીકે ગોટ ચીઝ ગેટાઉ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ જાંબલાયા સાથે સ્પ્રિંગ લૅમ્બનો રેક હતો, અને તે નેક્ટરીન ટાર્ટ અને ક્રીમ ફ્રેઈચ આઈસ્ક્રીમ સાથે સમાપ્ત થયો હતો. છેલ્લે સ્પષ્ટ લેબલ લખેલું હતું, "બધું ભોજન હલાલ છે - રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ જે ટ્રમ્પ દ્વારા હોસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે."

તેનાથી વિપરીત, થોડા સમય પછી સામે આવેલા બીજા મેનૂમાં ત્રણ જુદી જુદી ડુક્કરના માંસમાંથી બનેલી વાનગીઓની યાદી આપવામાં આવી છે, જેમાં બોસ્ટ પોર્ક ટેન્ડરલોઇન, બ્રેઇઝ્ડ પોર્ક શોલ્ડર અને પોર્ક-લેસ શાકાહારી વિકલ્પનો સમાવેશ થાય છે. આ સાથે ડેઝર્ટ ખાટા-મીઠા ચોકલેટ ટોર્ટે સાથે સમાપ્ત થાય છે અને તેના પર "બધા ખોરાક હલાલ નથી" એવી લખેલું છે.

The White House releases today`s lunch menu. Hosted by Donald Trump for Asim Munir. Only Pork dishes in the main course. So this is the reason why President Trump invited General #AsimMunir for lunch. pic.twitter.com/Ko1TCCrV6K

વ્હાઇટ હાઉસ કૅબિનેટ રૂમમાં આયોજિત લંચ એક અભૂતપૂર્વ પ્રસંગ હતો, કારણ કે આ પહેલાં ક્યારેય કોઈ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ પાકિસ્તાનના કોઈપણ વરિષ્ઠ નાગરિક નેતૃત્વ વિના પાકિસ્તાની આર્મી ચીફને બોલાવ્યા નથી. ટ્રમ્પે 10 ​​મેના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધવિરામનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, ટ્રમ્પે ૧૦ મેના રોજ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થયેલા યુદ્ધવિરામનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું, "તેમને અહીં રાખવાનું કારણ એ હતું કે હું તેમનો આભાર માનવા માગતો હતો કે તેમણે યુદ્ધમાં પ્રવેશ કર્યો નહીં અને તેને સમાપ્ત કર્યું." ટ્રમ્પે પીએમ મોદીની પણ પ્રશંસા કરી, જેમની સાથે તેમણે ગઈ રાત્રે વાત કરી હતી. "બે ખૂબ જ બુદ્ધિશાળી લોકોએ તે યુદ્ધ ચાલુ રાખવાનું નક્કી કર્યું; તે પરમાણુ યુદ્ધ હોઈ શકે છે."

#WATCH | Washington, DC | On his meeting with Pakistan Army Chief Asim Munir, US President Donald Trump says, "... Reason I had him here was I wanted to thank him for not going into the war and ending it... Prime Minister Modi just left a little while ago and we are working a… pic.twitter.com/PN2kfIJvrm