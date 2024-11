Viral Video: કારને જમીનમાં દાટી દેવા માટે પોલારા પરિવારે તેમના ખેતરમાં લગભગ 15 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદ્યો હતો અને કારને સરળતાથી લઈ જવા માટે તે ખાડામાં ઢાળ પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો.

વાયરલ વીડિયોમાંથી સ્ક્રીન શૉટ (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

ગુજરાતના અમરેલી જિલ્લામાંથી એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક ખેડૂત પરિવારે તેમની 15 વર્ષ જૂની `લકી` કાર વેચવાને બદલે તેને પોતાના જ ખેતરની જમીનમાં દાટી દીધી હતી, જેથી તેની યાદો સાથે રહે. આ માટે પરિવારના સભ્યો ખૂબ જ ધામધૂમથી તેમની લકી કાર તેમના ખેતરમાં દાટી અને સમાધિ આપ્યા બાદ તેમની યાદમાં રાત્રિભોજનનું પણ આયોજન કર્યું હતું. આ કિસ્સો અમરેલીના (Viral Video) લાઠી તાલુકાના પાદરશિંગા ગામનો છે, જ્યાંના રહેવાસી સંજય પોલારા અને તેમના પરિવારે ગુરુવારે તેમની લકી કારને દફનાવી હતી. આ પ્રસંગે એક ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સંતો અને આધ્યાત્મિક આગેવાનો સહિત આસપાસના વિસ્તારોના લગભગ દોઢ હજાર લોકોએ ભાગ લીધો હતો. આ સમગ્ર ઘટના રાજ્યમાં ચર્ચાનો વિષય બની હતી.

પોલારા પરિવારનું કહેવું છે કે તેઓ કાર દફનાવેલી જગ્યાએ એક વૃક્ષ વાવશે જેથી તેમની ભવિષ્યની પેઢીઓ યાદ રાખે કે પરિવારની લકી કાર આ ઝાડ નીચે હાજર છે. કારની દફનવિધિનો વીડિયો (Viral Video) પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં પોલારા અને તેના પરિવારના સભ્યો તેમના ખેતરમાં કાર માટે ખોદવામાં આવેલા ખાડામાં મંત્રોચ્ચાર કરતા જોવા મળે છે. ઉપરાંત, તેમની 15 વર્ષ જૂની વેગનઆર કાર ફૂલો અને તોરણોથી લદાયેલી દેખાઈ રહી છે. કારને જમીનમાં દાટી દેવા માટે પોલારા પરિવારે તેમના ખેતરમાં લગભગ 15 ફૂટ ઊંડો ખાડો ખોદ્યો હતો અને કારને સરળતાથી લઈ જવા માટે તે ખાડામાં ઢાળ પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ પછી, કારને ઉલટાવીને તે ઢોળાવ દ્વારા ખાડામાં લઈ જવામાં આવી અને પછી તેના પર લીલું કવર લગાવ્યા પછી, પરિવારના સભ્યોએ તેની પૂજા કરી અને ગુલાબની પાંખડીઓ વરસાવીને વિદાય આપી. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર પૂજારીઓ મંત્રોચ્ચાર કરતા રહ્યા.

Gujarat: In Amreli, farmer Sanjay Polra gave his 15-year-old car a symbolic "final resting place" in gratitude for the prosperity it brought his family. The family held a ceremony with the village, planting trees at the site to commemorate their fortune-changing vehicle pic.twitter.com/vtoEkVQLIP