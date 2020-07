દિલ્હીમાં ભારે વરસાદને લીધે ઝૂપડાંઓ તણાઈને ગટરમાં વહી ગયા, જુઓ વીડિયો

રાજધાની દિલ્હીમાં રવિવારે પડેલા મુશળધાર વરસાદને લીધે ઠેરઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે તો અનેક ઠેકાણે અકસ્માત પણ થયા છે. એક બાજુ, દિલ્હીમાં મિંટો રોડ પર અન્ડરપાસમાં પાણી ભરાતા બસ ફસાઈ ગઈ હતી. DTCની બસમાં અનેક મુસાફરો પણ ફસાયા હતા અને દુર્ઘટનામાં એક મુસાફરનું મોત થયું છે. તો બીજી બાજુ, આઈટીઓ પાસે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન (WHO)ની બિલ્ડિંગ પાછળ અન્ના નગર ઝૂપડપટ્ટીમાં ભારે વરસાદને લીધે બહુ નુકસાન થયું છે. અહીં ગટર પાસે આવેલા આઠથી દસ ઝૂંપડાઓ નાળામાં વહી ગયા છે.

સમગ્ર દિલ્હીમાં રવિવાર સવારથી મુશળધાર વરસાદ ચાલુ જ છે. આઈટીઓ પાસે WHOની બિલ્ડિંગ પાછળ આવેલી અન્ના નગર ઝૂપડપટ્ટીમાં ભારે વરસાદને લીધે અનેક ઝૂંપડાઓ નાળામાં વહી ગયા હતાં. જોકે, ગટર પાસે આવેલા ઝૂંપડાંઓને પહેલેથી જ ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા હોવાથી કોઈ જાનહાની નથી થઈ. પરંતુ અચાનક આ બનાવ બનતા રહેવાસીઓને ઘરમાંથી સામાન કાઢવાની તક નહોતી મળી અને તેમનો બધો સામાન તણાઈને ગટરમાં જતો રહ્યો હતો.

#WATCH Delhi: A house collapsed in the slum area of Anna Nagar near ITO today following heavy rainfall. No one was present in the house at the time of the incident. Centralised Accident and Trauma Services (CATS) and fire engines are present at the spot. pic.twitter.com/IwS5X08nps