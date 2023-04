ભાજપના સાંસદ અને અભિનેત્રી હેમા માલિની (Hema Malini in Metro)એ એક વીડિયો શેર કર્યો છે. જેમાં તે મુંબઈ મેટ્રો(Mumbai Metro)માં મુસાફરી કરતા જોવા મળી રહ્યાં છે. પણ શા માટે? આટલા મોટા સેલિબ્રિટીને કેમ કરવી પડી મેટ્રોની મુસાફરી? જાણો...

તસવીર: અભિનેત્રી હેમા માલિની ટ્વિટર

માયાનગરી મુંબઈમાં ટ્રાફિક (Mumbai Traffic)ની સમસ્યાથી છૂટકારો મેળવવા માટે મુસાફરો મેટ્રો (Mumbai Metro)નો વિકલ્પ પસંદ કરે છે. પરંતુ આવું કરતા સામાન્ય લોકો જ જોવા મળે છે, સેલિબ્રિટીઓની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. સેલિબ્રિટીઓ સાર્વજનિક પરિવહનનો ઉપયોગ કરે એવું ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. તેવામાં પીઢ અભિનેત્રી હેમા માલિની (Hema Malini In Metro)મંગળવારે મુંબઈ મેટ્રો (Mumbai Metro)માં મુસાફરી કરતા જોવા મળ્યા, હેમા માલિનીને જોઈને લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતાં.

અભિનેત્રીથી રાજનેતા બનેલા હેમા માલિનીએ એક ટ્વિટમાં લખ્યું કે કાર દ્વારા મુંબઈના ઉપનગર દહિસર પહોંચવામાં તેમને બે કલાક લાગ્યા. પ્રવાસ પણ તદ્દન `કંટાળાજનક` હતો. જે બાદ મેં કારને બદલે મેટ્રોમાં મુસાફરી કરવાનું નક્કી કર્યું. જેના કારણે હું અડધા કલાકમાં મારા ગંતવ્ય પર પહોંચી ગઈ. ભાજપ સાંસદ હેમા માલિનીએ પણ ટ્વિટર પર ઘણા ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કર્યા છે.

I must share with all of you my unique, wonderful experience.Drove 2 hours to reach Dahisar by car, so tiring! In the eve decided I would try the metro, and OMG! What a joy it was!True, we went thro tough times during the constr, but worth it! Clean, fast & ws in Juhu in 1/2 hr? pic.twitter.com/2OZPMtORCu

વિડિયોમાં અભિનેત્રી ગુલાબી શર્ટ અને સફેદ ટ્રાઉઝરમાં સજ્જ મુંબઈ મેટ્રો (Hema Malini In Mumbai Metro) ની અંદર મુસાફરો તેમની સાથે સેલ્ફી લેતી જોવા મળે છે. મેટ્રોની સવારી પછી હેમા માલિનીએ તેની બાકીની મુસાફરી ઓટોમાં પૂર્ણ કરી.

મેટ્રોના અનુભવ બાદ અભિનેત્રીએ ઓટો રાઈડ પણ લીધી. તેઓએ ડીએન નગરથી જુહુ સુધીની રાઈડ લીધી, હેમા માલિનીએ લખ્યું કે જ્યારે તે પોતાના ઘરે ઓટોમાંથી નીચે ઉતરી ત્યારે સુરક્ષાકર્મીઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા.તેણે વીડિયોની સાથે પોસ્ટ કર્યો હતો કે "આ વીડિયો મેં ઓટોની અંદરથી શૂટ કર્યો છે." મેં મારી જાતને સારી રીતે માણી!"

After my metro experience, decided to go by auto from DN Nagar to Juhu & that too was fulfilled. Landed by auto at my house & the dazed security could not believe their eyes! All in all, a wonderful, pleasurable experience for me!

In the metro with the public? pic.twitter.com/Whr7mOIRM8