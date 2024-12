Subhash Ghai Hospitalized: ફિલ્મ નિર્માતાએ લખ્યું, "હું એ જાણીને ખૂબ જ આશીર્વાદ અનુભવું છું કે મારા સ્વાસ્થ્ય માટે મારા ઘણા મિત્રો તેમનો પ્રેમ અને લાગણી વ્યક્ત કરે છે. IFFI ગોવા ખાતેના મારા વ્યસ્ત કાર્યકાળ પછી, હવે બધું સારું છે અને ટૂંક સમયમાં મળીશુ

સુભાષ ઘઈ (ફાઇલ તસવીર)

શનિવાર સવારે સમાચાર આવ્યા હતા કે બૉલિવૂડના દિગ્ગજ ફિલ્મ મેકર સુભાષ ઘઈને (Subhash Ghai Hospitalized) મુંબઈની લીલાવતી હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ સમાચારે તેના તમામ ચાહકો અને મિત્રોને ચિંતામાં મૂકી દીધા હતા. હવે, રવિવારે, તેમણે પોતાના સત્તાવાર X એકાઉન્ટ પર તેમના ચાહકો અને મિત્રો સાથે પોતાની તબિયતના અપડેટ શૅર કર્યા છે. ડિરેક્ટરે X પર શૅર કર્યું છે કે બધું સારું છે, અને તેમણે તે દરેકનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો છે જેઓ તેમની સુખાકારી વિશે ચિંતિત હતા.

સુભાષ ઘઈએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું જ્યાં તેમણે તેમનું સ્વાસ્થ્ય અપડેટ આપી વિગતો શૅર કરી કે ગોવામાં તાજેતરમાં પૂરા થયેલા ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઑફ ઈન્ડિયા (IFFI) ના (Subhash Ghai Hospitalized) 55માં એડિશનમાં તેમના વ્યસ્ત કાર્યકાળને કારણે આરોગ્યની બીક મુખ્ય હતી. ફિલ્મ નિર્માતાએ લખ્યું, "હું એ જાણીને ખૂબ જ આશીર્વાદ અનુભવું છું કે મારા સ્વાસ્થ્ય માટે મારા ઘણા મિત્રો તેમનો પ્રેમ અને લાગણી વ્યક્ત કરે છે. IFFI ગોવા ખાતેના મારા વ્યસ્ત કાર્યકાળ પછી, હવે બધું સારું છે અને ટૂંક સમયમાં મળીશું. ફરીથી સ્મિત કરો. આભાર."

I feel so blessed to know that I’ve so many friends expressing their love n affection for my health. after my hectic stint at IFFI goa. ALL IS WELL NOW n see u soon. SMILE AGAIN. thank you ??