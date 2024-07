જાણીતી અભિનેત્રી સ્મૃતિ બિસ્વાસ નારંગનું બુધવારે સાંજે નાસિક રોડ સ્થિત તેમના ઘરે 100 વર્ષની વયે નિધન થયું.

સ્મૃતિ બિસ્વાસની તસવીરોનો કૉલાજ (સૌજન્ય હંસલ મેહતા ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ)

હિન્દી અને બંગાળી બન્ને ફિલ્મોમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠિત ભૂમિકાઓ માટે જાણીતી અભિનેત્રી સ્મૃતિ બિસ્વાસ (Smriti Biswas) નારંગનું બુધવારે સાંજે નાસિક રોડ સ્થિત તેમના ઘરે નિધન થઈ ગયું. અભિનેત્રીએ ઉંમર સંબંધી સમસ્યાઓને કારણે 100 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. ઈસાઈ રીતિ-રિવાજ પ્રમાણે તેમના અંતિમ સંસ્કાર ગુરુવારે સવારે 10 વાગ્યે થયા.

અભિનેત્રી નાસિકમાં રહેતી હતી

સ્મૃતિ, જે અગાઉ મુંબઈમાં ઘણી સંપત્તિ ધરાવતી હતી, તે 28 વર્ષ પહેલાં તેની ખ્રિસ્તી મિશનરી બહેનના રક્ષણ હેઠળ રહેવા માટે નાસિક ગઈ હતી અને ત્યાં એક સાદા મકાનમાં રહેતી હતી. 1930 થી 1960 ના દાયકા સુધીના ત્રણ દાયકામાં, સ્મૃતિએ નેક દિલ, અપરાજિતા અને મોડર્ન ગર્લ જેવી ઘણી સફળ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો અને ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું.

ADVERTISEMENT

લગ્ન પછી અભિનયથી અંતર

સ્મૃતિએ 10 વર્ષની ઉંમરે બંગાળી ફિલ્મ સંધ્યામાં બાળ કલાકાર તરીકે તેની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને કોલકાતામાં નિર્મિત અનેક ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો, જેમાં હેમંત બોઝની દ્વંદવા અને મૃણાલ સેનની નીલ આકાશ નીચેનો સમાવેશ થાય છે. તેણે ઘણી હિન્દી, મરાઠી અને બંગાળી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. સ્મૃતિ બિસ્વાસે તેની કારકિર્દી બાળ કલાકાર તરીકે શરૂ કરી હતી. તેણે ગુરુ દત્ત, વી શાંતારામ, મૃણાલ સેન, બિમલ રોય, બીઆર ચોપરા અને રાજ કપૂરની ફિલ્મોમાં કામ કર્યું. તેણીએ દેવ આનંદ, કિશોર કુમાર અને અન્ય જાણીતા કલાકારો સાથે અભિનય કર્યો હતો. 1960માં ફિલ્મ નિર્દેશક એસડી નારંગ સાથે લગ્ન કર્યા બાદ બિસ્વાસે અભિનયમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.

આ ફિલ્મોમાં કામ કર્યું

તેમણે 1950ના દાયકામાં બિમલ રોયની પહેલા આદમી, કિશોર કુમાર સાથે એ.આર.કારદારની ભાગમ ભાગ, ભગવાન દાદાની બાપ રે બાપ, એએન બેનર્જીની દેવ આનંદ સાથેની હમસફર, ગીતા બાલી સાથે ગુરુ દત્તની સૈલાબ, વી શાંતારામની તીન બત્તી અને જાગરો સાથે કામ કર્યું હતું. રાજ કપૂર દ્વારા, મીના કુમારી અને એસડી નારંગની દિલ્લી કા ઠગ અભિનીત બીઆર ચોપરાની ચાંદની ચોકમાં મહેમાન ભૂમિકા ભજવી હતી. તે કોમેડી અને સામાજિક અને ઐતિહાસિક નાટકોમાં પણ એટલી જ નિપુણ હતી.

FHF was deeply saddened to hear of the passing away of yesteryear actress Smriti Biswas yesterday. Smriti Biswas, who celebrated her centenary in February this year, was one of the most vivacious and attractive actors in the 1940s and 50s... pic.twitter.com/zyetZ9v69K