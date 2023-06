જેના માટે દેશ અને વિદેશની મહિલાઓનું દિલ સતત ધડકતું રહે છે એવા રોમેન્સના કિંગ શાહરુખ ખાન (Shah rukh khan )સાથે દુબઈ(Dubai)માં વિચિત્ર ઘટના બની હતી. આ રહ્યો એ ઘટનાનો વીડિયો...જુઓ...

વીડિયોમાંથી સ્ક્રીનશૉટ

શાહરૂખ ખાન (Shah Rukh Khan)બૉલિવૂડના એવા એક્ટર છે, જેની ફેન ફોલોઈંગ આખી દુનિયામાં છે. ચાહકો શાહરૂખ (Shah Rukh Khan)ની એક ઝલક મેળવવા માટે હંમેશાં આતુર હોય છે. શાહરૂખ(Shah Rukh Khan) ખાસ કરીને મહિલા ચાહકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. શાહરૂખ ખાન પણ તેના ચાહકોનું દિલ તોડતો નથી અને ઘણી વાર તેના ચાહકોને ખૂબ જ સન્માન અને ખુશીથી મળે છે. શાહરૂખનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એક મહિલા ફેન તેને કિસ કરતી જોવા મળી રહી છે. આ પછી શાહરૂખનું રિએક્શન કેવું હતું તે જોવા જેવું છે.

સોશિયલ મીડિયા પર કિંગ ખાનનો (Shah Rukh Khan)એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે શાહરૂખ એન્ટ્રી કરે છે અને તેના ફેન્સ તેને ઘેરી લે છે. ચાહકો તેમના મનપસંદ સ્ટારને તેમની વચ્ચે જોઈને ખૂબ જ ખુશ છે. ત્યારે એક મહિલા ફેન આવીને શાહરૂખને ગાલથી પકડીને તેના ગાલ પર ચુંબન કરે છે. શાહરૂખ પણ મહિલા ફેન્સના આ પ્રેમને અવગણી શકતો નથી અને હસવા લાગે છે. આ દરમિયાન કલાકારો પણ શરમાતા જોવા મળે છે. શાહરૂખના આ વીડિયો પર ફેન્સની કોમેન્ટ આવી છે.

The love #ShahRukhKhan gets every part of the world, is truly amazing. He deserves every bit of it & more. Thank You @iamsrk for existing, You truly are love itself ❤️ pic.twitter.com/yzhKUMd9wg