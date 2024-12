Diljit Dosanjh Concert: GOAT હિટમેકરે ઑક્ટોબરમાં ભારત ટુરની શરૂઆત કરી હતી અને તેણે અત્યાર સુધી દિલ્હી, હૈદરાબાદ, લખનૌ, કોલકાતા અને પુણેમાં કોન્સર્ટ કર્યા છે.

દિલજીત દોસાંજ (ફાઇલ તસવીર)

પૉપ સિંગર દિલજીત દોસાંજે તાજેતરમાં ચંદીગઢમાં (Diljit Dosanjh Concert) તેની દિલ-લુમિનાટી ટુરના ભાગરૂપે કોન્સર્ટ કર્યો હતો. GOAT હિટમેકરે ઑક્ટોબરમાં ભારત ટુરની શરૂઆત કરી હતી અને તેણે અત્યાર સુધી દિલ્હી, હૈદરાબાદ, લખનૌ, કોલકાતા અને પુણેમાં કોન્સર્ટ કર્યા છે. જોકે, તેના પ્રવાસના લગભગ બે મહિના પછી, દિલજીતે જ્યાં સુધી સ્થિતિ સુધરે નહીં ત્યાં સુધી ભારતમાં તે કોન્સર્ટ નહીં કરે એવી ચોંકાવનારી જાહેરાત કરી છે.

ચાહકો દિલજીતનો કોન્સર્ટ (Diljit Dosanjh Concert) જોવા માટે ઝાડ ઉપર ચડતા, અથવા તેની એક ઝલક જોવા માટે સ્ટેડિયમના નજીકની ઈમારતના ટેરેસ પર જતા જોયા પછી, દિલજીતે તેના ચંદીગઢમાં તેના પર્ફોર્મન્સ દરમિયાન કહ્યું કે જ્યાં સુધી એકીકૃત કોન્સર્ટ અનુભવ માટે વધુ સારું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નહીં હોય, ત્યાં સુધી તે ભારતમાં પરફોર્મ કરશે નહીં. સોશિયલ મીડિયા પર શૅર કરાયેલા એક વીડિયોમાં દિલજીતને કહેતા સાંભળી શકાય છે, "અહીં અમારી પાસે લાઈવ શો માટે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી. આ મોટી આવકનો સ્ત્રોત છે, ઘણા લોકોને કામ મળે છે અને અહીં કામ કરી શકે છે. હું આગળ પ્રયાસ કરીશ. જ્યારે સ્ટેજ કેન્દ્રમાં હોય જેથી તમે તેની આસપાસ રહી શકો ત્યાં સુધી હું ભારતમાં શો નહીં કરીશ, તે ચોક્કસ છે.”

ADVERTISEMENT

એક ઇન્સ્ટાગ્રામ વીડિયોમાં, દિલજીતે (Diljit Dosanjh Concert) વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયન ગુકેશ ડોમ્મારાજુની નાની ઉંમરથી જ તેના સપનાને સિદ્ધ કરવા માટે કરેલી મહેનત અને સમર્પણની પ્રશંસા કરી હતી. "આ કોન્સર્ટ વિશ્વ ચેસ ચેમ્પિયન ગુકેશને સમર્પિત છે," દિલજીતે તેના કોન્સર્ટ દરમિયાન કહ્યું. તેણે એ પણ શૅર કર્યું કે જ્યારે દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં પડકારોનો સામનો કરે છે, ત્યારે જે વ્યક્તિ તેનો સામનો કેવી રીતે કરવો તે જાણે છે તે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

Diljit Dosanjh said that instead of troubling them, the Chandigarh Administration should focus on improving its infrastructure. He also added that he will not perform shows in India unless the stage is organized in the center of the venue, allowing him to better connect with the… pic.twitter.com/E0JwIhUc2d