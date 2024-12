Allu Arjun Arrested: હૈદરાબાદના સંધ્યા થિયેટરમાં `પુષ્પા 2: ધ રૂલ`ના સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન થયેલી ભાગદોડના પગલે અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનની ધરપકડ

અલ્લુ અર્જુનની ફાઇલ તસવીર

વિશ્વભરમાં ફિલ્મ `પુષ્પા 2: ધ રૂલ` (Pushpa 2: The Rule)ની ગર્જના વચ્ચે અભિનેતા અલ્લુ અર્જુન (Allu Arjun)ની ધરપકડ (Allu Arjun Arrested) કરવામાં આવી છે. હૈદરાબાદ પોલીસ (Hyderabad Police)એ અભિનેતા અલ્લુ અર્જુનની તેના ઘરેથી ધરપકડ કરી છે. પુષ્પા 2 એક્ટર અલ્લુ અર્જુનની પૂછપરછ બાદ હૈદરાબાદ પોલીસે ધરપકડ કરી છે. થોડા સમય પહેલા સમાચાર આવ્યા હતા કે પોલીસ તેના ઘરે પહોંચી ગઈ છે અને ત્યારબાદ અભિનેતાને કારમાં પોલીસ સ્ટેશન લઈ જતો જોવા મળ્યો હતો. હવે પોલીસે પોતે પુષ્ટિ કરી છે કે આ કેસમાં અભિનેતાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

અલ્લુ અર્જુનની આ ધરપકડ ૪ ડિસેમ્બરની ઘટના સાથે સંબંધિત છે. `પુષ્પા 2: ધ રૂલ`નું ૪ ડિસેમ્બરે હૈદરાબાદ (Hyderabad)ના સંધ્યા થિયેટર (Sandhya Theatre)માં દર્શાવવામાં આવી હતી. પુષ્પા-2 ફિલ્મના પ્રીમિયર દરમિયાન નાસભાગ મચી ગઈ હતી. આ નાસભાગમાં એક મહિલાનું મોત થયું હતું. આ જ સંબંધમાં અલ્લુ અર્જુન વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. હૈદરાબાદ નાસભાગ કેસમાં જ પોલીસે કાર્યવાહી કરીને અલ્લુ અર્જુનની ધરપકડ કરી છે. પોલીસનો આરોપ છે કે અલ્લુ અર્જુન પોલીસને જાણ કર્યા વિના પ્રીમિયરમાં ગયો હતો.

#WATCH | Telangana: L Ramesh Kumar, ACP Chikkadpally says, "Yes, he (Actor Allu Arjun) has been arrested."



Allu Arjun was brought to Chikkadpally police station in Hyderabad for questioning in connection with the case of death of a woman at Sandhya theatre on December 4. pic.twitter.com/rrupOlnoWv