વિરાટ કોહલીના મેલબર્ન પહોંચવા પર ઑસ્ટ્રેલિયન મીડિયા સાથે વિવાદ થઈ ગયો હતો. વિરાટે પોતાના પરિવારના ફોટોઝ લેવાની ના પાડી હતી. ઑસ્ટ્રેલિયન મીડિયાએ આ મુદ્દે વિવાદ ખડો કર્યો હતો. આ વાતને વધારે સમય થયો નથી અને ફરી એક વધુ વિવાદ થઈ ગયો છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા (ફાઈલ તસવીર)

વિરાટ કોહલીના મેલબર્ન પહોંચવા પર ઑસ્ટ્રેલિયન મીડિયા સાથે વિવાદ થઈ ગયો હતો. વિરાટે પોતાના પરિવારના ફોટોઝ લેવાની ના પાડી હતી. ઑસ્ટ્રેલિયન મીડિયાએ આ મુદ્દે વિવાદ ખડો કર્યો હતો. આ વાતને વધારે સમય થયો નથી અને ફરી એક વધુ વિવાદ થઈ ગયો છે. આ વખતે વિવાદ રવીન્દ્ર જાડેજાની પ્રેસ કૉન્ફ્રેન્સને લઈને છે.

ઑસ્ટ્રેલિયન મીડિયાએ જાડેજાને અંગ્રેજીમાં પ્રશ્ન પૂછવાને મામલે હોબાળો ઉભો કર્યો. એક ઑસ્ટ્રેલિયન રિપૉર્ટરે ટીમ ઈન્ડિયાના મીડિયા મેનેજરને આ મામલે વાત કરી અને એક પ્રશ્ન અંગ્રેજીમાં પૂછવા કહ્યું, પણ સમયની અછતની વાત કહીને મીડિયા મેનેજરે તેમની વાત ખતમ કરી દીધી. હવે ઑસ્ટ્રેલિયન મીડિયા આ મામલે વાત પર આગ વરસાવી રહી છે.

ADVERTISEMENT

રવીન્દ્ર જાડેજા ટીમના પ્રેક્ટિસ સેશન બાદ એમસીજી ગ્રાઉન્ડ પર પત્રકારોના સવાલોના જવાબ આપવા આવ્યા હતા. મીડિયા મેનેજરે જાડેજાને જવાનું કહ્યું ત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ સારી રીતે ચાલી રહી હતી. તે જ સમયે, ઑસ્ટ્રેલિયાના એક પત્રકારે જાડેજાએ અંગ્રેજીમાં પ્રશ્નોના જવાબ આપવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને તેને અંગ્રેજીમાં પ્રશ્ન પૂછવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ તેણે ના પાડી દીધી હતી.

Ravindra Jadeja refused to answer in English during the press conference today, on which the Australia media has become rude. After the controversy with Virat Kohli, now Australian media is showing its true colours.? #INDvsAUS pic.twitter.com/ApcdNYJL92