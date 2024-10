Rashid Khan Wedding: લગ્ન અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં યોજાયા હતા અને ઝડપથી સોશિયલ મીડિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

રાશિદ ખાનના લગ્નની તસવીરો (સોશિયલ મીડિયા)

અફઘાનિસ્તાનનો કેપ્ટન અને સ્ટાર સ્પિનર બૉલર રાશિદ ખાન ટી20 (Rashid Khan Wedding) લીગ આઇપીએલને લીધે ભારતમાં પણ ઘણો પ્રખ્યાત થયો છે. રાશિદ ખાનની ભારતમાં પણ ખૂબ મોટી ફૅન ફોલોઇંગ છે. હાલમાં આ સ્ટાર સ્પિનર બૉલરે લગ્ન કરી લીધા છે એવા અનેક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર અનેક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યા છે. અફઘાનિસ્તાન બૉલર રાશિદ ખાને ત્રીજી ઑક્ટોબરના રોજ લગ્ન કરીને તેના જીવનમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નની ઉજવણી કરી હતી. લગ્ન અફઘાનિસ્તાનની રાજધાની કાબુલમાં યોજાયા હતા અને ઝડપથી સોશિયલ મીડિયાનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.

રાશિદ, જે વૈશ્વિક સ્તરે ટોચના T20I બૉલરોમાંના એક તરીકે ઓળખાય છે, તેણે સમગ્ર સમારંભ દરમિયાન પરંપરાગત પશ્તુન રિવાજોનું પાલન કર્યું. અફઘાનિસ્તાન રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ (Rashid Khan Wedding) ટીમના અનેક ખેલાડીઓએ તેના લગ્નમાં હાજરી આપી હતી અને સ્થળની તસવીરો અને ફૂટેજને કારણે ઓનલાઈન ખૂબ ચર્ચા થઈ હતી. આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરતી હૉટેલની બહાર, ભીડ એકઠી થઈ હતી, જેમાં કેટલાક ઉપસ્થિત લોકો અગ્નિ હથિયારો સાથે દેખાતા હતા, જે ઉજવણીના અનન્ય સાંસ્કૃતિક સંદર્ભને વધુ પ્રકાશિત કરે છે.

અફઘાન ક્રિકેટની પણ ઘણી હસ્તીઓ આ આનંદના અવસર પર રાશિદને (Rashid Khan Wedding) તેના લગ્નની શુભેચ્છાઓ પાઠવવા સોશિયલ મીડિયા પર અનેક પોસ્ટ શૅર કરી હતી. મોહમ્મદ નબી, ટીમના અનુભવી અને રાશિદના નજીકના મિત્રોમાંના એક, અભિનંદન આપનારા સૌ પ્રથમ હતા. તેણે X (અગાઉનું ટ્વિટર) પર પોતાની હ્રદયપૂર્વકની લાગણીઓ વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે, તરા લગ્ન પર એકમાત્ર કિંગ ખાન રાશિદ ખાનને અભિનંદન! તમને જીવનભર પ્રેમ, ખુશી અને આગળની સફળતાની શુભેચ્છા. @rashidkhan_19.”

રાશિદ ખાનના લગ્નની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા (Rashid Khan Wedding) પર અનેક લોકોએ પોસ્ટ કરી છે. તેમ જ રાશિદની દુલ્હન કોણ છે તે આ તસવીરમાં દેખાઈ નથી રહી. તેમ જ અનેક લોકો રાશિદ ખાન સાથે ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં તસવીરોમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે. રાશિદ ખાને બ્લેક ડ્રેસ પહેર્યો છે અને તેના પર ડિઝાઇવાળી કોટી પણ પહેરી છે.

