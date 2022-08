વીડિયો વાયરલ થતાં ઘટના સામે આવી

વાયરલ વીડિયોમાંથી લેવાયેલ સ્ક્રીનશોટ

તમે નોંધ્યું હશે કે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે શાળાઓ અને કૉલેજોમાં મહાન હસ્તીઓના ચિત્રો મૂકવામાં આવે છે. ખાસ કરીને, જ્યારે તમે વિજ્ઞાન પ્રયોગશાળા અથવા ક્લાસની અંદર જશો, ત્યારે તમને ત્યાં ચોક્કસપણે કંઈક આવું જોવા મળશે, પરંતુ જો કોઈ શાળા વૈજ્ઞાનિકોના ફોટોગ્રાફ્સની વચ્ચે અભિનેતાનો ફોટો મૂકે તો? સાંભળવામાં અજુગતું જણાય છે, પણ પંજાબમાં આવું ખરેખર બન્યું છે, જેનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે, જેના વિશે નેટીઝન્સ વિવિધ વાતો કરી રહ્યા છે. દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે જ્યાં આ વિચિત્ર ઘટના બની તે સ્કૂલ પંજાબની છે.

સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહેલી ક્લિપમાં તમે જોઈ શકો છો કે સાયન્સ ક્લાસ ચાલી રહ્યો છે, જ્યાં કેટલાક બાળકો પ્રેક્ટિકલ કરતા જોવા મળે છે. વર્ગખંડની દિવાલો ફોટોગ્રાફ્સથી ભરેલી છે, જે વૈજ્ઞાનિકોની હોવાનું જણાય છે. આમાં તમને નિકોલા ટોસલા, આલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન જેવા મહાન વૈજ્ઞાનિકોની તસવીરો જોવા મળશે, પરંતુ રસપ્રદ વાત એ છે કે આ તસવીરો વચ્ચે એક અન્ય તસવીર પણ છે, જે કોઈ વૈજ્ઞાનિકની નહીં પરંતુ એક અભિનેતાની છે.

Breaking Bad’s Bryan Cranston mistaken for Werner Heisenberg, the scientist who discovered uncertainty principle. These images seem to have been distributed to many schools in India. There was one from AP earlier and this one is apparently from Punjab. pic.twitter.com/RHKs85VLFr