ટ્વિટર પર પુછવામાં આવેલા સવાલનો આનંદ મહિન્દ્રાએ જે જવાબ આપ્યો છે તેણે સહુનું દિલ જીતી લીધું છે

આનંદ મહિન્દ્રા

ઉદ્યોગપતિ આનંદ મહિન્દ્રા (Anand Mahindra) સોશ્યલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે. તેઓ ઘણીવાર રમુજી અને પ્રેરણાદાયી વાયરલ ફોટા અથવા વીડિયો પોસ્ટ કરીને ફોલોઅર્સનું મનોરંજન કરે છે. યુઝર્સ તેમની તમામ પોસ્ટને લાઈક કરે છે. તાજેતરમાં એક સોશ્યલ મીડિયા યુઝરે આનંદ મહિન્દ્રાને એક રસપ્રદ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે. જેનો ઉદ્યોગપતિએ ખૂબ જ મનોરંજક જવાબ આપ્યો છે.

રવિવારે આનંદ મહિન્દ્રાએ તમિલનાડુમાં સ્થિત “70 સતત હેરપિન બેન્ડ્સ સાથે ભારતના સૌથી હિંમતવાન પહાડી રસ્તાઓમાંથી એક”ની આકર્ષક તસવીર ટ્વિટર પર શૅર કરી. સાથે મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રાની ઑફ-રોડ એસયુવીનો ઉલ્લેખ કરતાં, તેમણે લખ્યું “હું શોધવા માંગુ છું કે આ રસ્તો કોણે બનાવ્યો અને પછી હું તેને આગળ વધારવા માટે મારી થાર પર જ વિશ્વાસ કરીશ!”

Erik you keep showing me how little I know about my own country! This is just phenomenal. I want to find out who built this road and then I will only trust my Thar to take me on it! https://t.co/eD1IFsgcn6