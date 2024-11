ndian Doctor Slams Cristiano Ronaldo: હાલમાં જ પોર્ટુગલના દિગ્ગજ ફુટબૉલર ક્રિસ્ટિઆનો રોનાલ્ડોએ યુટ્યુબ પર ‘UR • Cristiano’ ચૅનલ લૉન્ચ કરી હતી જેણે અનેક માઇલસ્ટોન હાંસલ કર્યા હતા.

ફુટબૉલર ક્રિસ્ટિઆનો રોનાલ્ડો (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

દુનિયાના સૌથી પ્રખ્યાત ફુટબૉલર ક્રિસ્ટિઆનો રોનાલ્ડો સોશિયલ મીડિયા (Indian Doctor Slams Cristiano Ronaldo) પર સૌથી પ્રખ્યાત અને સૌથી વધુ ફોલોવર્સ ધરાવતો ખેલાડી પણ છે. જોકે તાજેતરમાં રોનાલ્ડો તેણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર કરેલી પોસ્ટને લઈને ચર્ચામાં છે. ફુટબૉલર ક્રિસ્ટિઆનો રોનાલ્ડોએ X પર હર્બાલાઇફ માટે પ્રમોશનલ પોસ્ટ શૅર કરી હતી તેણે એક ભારતીય ડૉક્ટરનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ક્રિસ્ટિઆનો રોનાલ્ડોએ એક બ્રાન્ડની જાહેરાત પોસ્ટ કરી હતી વિવેચકો અને સ્પષ્ટવક્તા ભારતીય તબીબી વ્યાવસાયિકનું ધ્યાન ખેંચ્યું, આખરે તેની પોસ્ટ પર સમુદાયની નોંધ તરફ દોરી ગઈ હતી. તેણે બ્રાન્ડના દાવાઓ, જાહેરાતમાં પારદર્શિતાની જરૂરિયાત અને જાહેર આરોગ્ય પર સેલિબ્રિટીના પ્રભાવ પર પણ ચર્ચા શરૂ કરી છે.

ફુટબૉલર ક્રિસ્ટિઆનો રોનાલ્ડોની (Indian Doctor Slams Cristiano Ronaldo) પોસ્ટમાં તેણે ચાહકોને તંદુરસ્ત નાસ્તાના વિકલ્પ તરીકે પ્રોડક્ટ ટ્રાય કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા અને દાવો કર્યો કે તે "પ્રોટીન, ફાઇબર, વિટામિન્સ અને ખનિજોનું સંતુલિત મિશ્રણ" પ્રદાન કરે છે. "દિવસની શરૂઆત કરવાની સારી રીત? તંદુરસ્ત નાસ્તો. હર્બાલાઇફ ફોર્મ્યુલા 1 પ્રોટીન, ફાઇબર, વિટામિન્સ અને ખનિજોનું સંતુલિત મિશ્રણ પ્રદાન કરે છે," રોનાલ્ડોએ કૅપ્શનમાં લખ્યું છે. રોનાલ્ડોએ `#Herbalife` અને `#HealthyBreakfast` હેશટેગ્સનો પણ ઉમેર્યા હતા. જોકે, તેની પોસ્ટ વાયરલ થતાની સાથે જ, કેટલાક વપરાશકર્તાઓએ ધ્યાન દોર્યું કે રોનાલ્ડોએ સ્પષ્ટપણે પોસ્ટને પેઇડ જાહેરાત તરીકે લેબલ કરવું જોઈએ. પરિણામે, હર્બાલાઇફ બહુસ્તરીય માર્કેટિંગ કોર્પોરેશન છે તે દર્શાવતી એક કમ્યુનિટી નોંધ દેખાઈ.

ADVERTISEMENT

A good way to start the day? A healthy breakfast.



No doubt. But Herbalife has no role in it.



Herbalife is a multilevel marketing pyramid scheme company which manufactures low quality mixed protein made from pea and soy and includes other dangerous botanicals, all the while… https://t.co/jsO4l5TH22