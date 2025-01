સમાન નાગરિક સંહિતા એટલે કે UCC આજથી ઉત્તરાખંડમાં લાગુ પાડી દેવામાં આવ્યું છે. સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામીએ ઑફિશિયલ પોર્ટલ લૉન્ચ કરતાં આની જાહેરાત કરી દીધી છે. UCC લાગુ પાડનાર ઉત્તરાખંડ હવે ભારતનું પહેલું રાજ્ય બની ગયું છે.

યુનિફૉર્મ સિવિલ કોડ (તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે)

સમાન નાગરિક સંહિતા એટલે કે UCC આજથી ઉત્તરાખંડમાં લાગુ પાડી દેવામાં આવ્યું છે. સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામીએ ઑફિશિયલ પોર્ટલ લૉન્ચ કરતાં આની જાહેરાત કરી દીધી છે. UCC લાગુ પાડનાર ઉત્તરાખંડ હવે ભારતનું પહેલું રાજ્ય બની ગયું છે.

ઉત્તરાખંડમાં સમાન નાગરિક સંહિતા એટલે કે UCC કાયદો આજે એટલે કે સોમવારથી લાગુ પાડવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી (Pushkar Singh Dhami)એ ઑફિશિયલ પોર્ટલ લૉન્ચ કરતાં જાહેરાત કરી દીધી છે. યૂસીસી (Uniform Civil Code) લાગુ પાડનાર ઉત્તરાખંડ હવે ભારતનું સૌથી પહેલું રાજ્ય બની ગયું છે. 27 જાન્યુઆરીના રોજ યૂસીસી લાગુ પાડવાની તારીખ પહેલાથી જ નક્કી કરવામાં આવી હતી.

ADVERTISEMENT

યુસીસી પોર્ટલ લોન્ચ કરતી વખતે, પુષ્કર સિંહ ધામીએ કહ્યું, `આજનો દિવસ ફક્ત ઉત્તરાખંડ માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશ માટે ઐતિહાસિક દિવસ છે.` ટીમે ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવામાં ખૂબ મહેનત કરી છે. અમે જનતાને આપેલું વચન પૂર્ણ કર્યું છે. યુસીસી કોઈપણ ધર્મની વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ તે હવે રાજ્યમાં તમામ ધર્મોની મહિલાઓને સમાન અધિકારો પ્રદાન કરશે. યુસીસી દ્વારા મહિલાઓને સશક્ત બનાવવામાં આવશે. હલાલા પ્રથા, બહુપત્નીત્વ અને બાળ લગ્ન પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.

#WATCH | Dehradun: Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami says, "Today is a historic day not only for our state but for the entire country as we are implementing UCC (Uniform Civil Code) in the state..." pic.twitter.com/jiCMPUkBYL