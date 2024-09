Sitaram Yechury Passes Away વરિષ્ઠ માકપા નેતા સીતારામ યેચુરીનું 72 વર્ષની વયે નિધન થયું છે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ પ્રમાણે અખિલ ભારતીય આયુર્વિજ્ઞાન સંસ્થાન (એમ્સ)માં દાખલ હતા. લાંબા સમયથી તેમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા હતા.

સીતારામ યેચૂરી (ફાઇલ તસવીર)

વરિષ્ઠ માકપા નેતા સીતારામ યેચુરી (Sitaram Yechury Passes Away)નું 72 વર્ષની ઉંમરે આજે નિધન થઈ ગયું છે. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ પ્રમાણે, અખિલ ભારતીય આયુર્વિજ્ઞાન સંસ્થાન (એમ્સ)માં તેઓ દાખલ હતા. લાંબા સમયથી તેમને ઑક્સિજન સપૉર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. ડૉક્ટરોની એક મલ્ટીડિસિપ્લિનરી ટીમ તેમની સ્થિતિ પર ધ્યાન રાખી રહી હતી.

ન્યુમોનિયાની સારવાર ચાલી રહી હતી

પાર્ટીએ મંગળવારે આ જાણકારી આપી. સીતારામ યેચુરીએ તાજેતરમાં મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવ્યું હતું. 1975માં વિદ્યાર્થી નેતા તરીકે તેમણે ઈમરજન્સીનો વિરોધ કર્યો હતો. આ માટે તેને જેલ પણ જવું પડ્યું હતું.

માર્ક્સવાદી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી CPI(M)ના મહાસચિવ સીતારામ યેચુરીનું નિધન થયું છે. તેમણે 72 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. સીતારામ યેચુરીને દિલ્હીના એઈમ્સના આઈસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. CPI(M) એ મંગળવારે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે 72 વર્ષીય યેચુરીની AIIMSના ICUમાં સારવાર કરવામાં આવી હતી, તેઓ તીવ્ર શ્વસન માર્ગના ચેપથી પીડાતા હતા.

CPI(M) નેતા યેચુરીને 19 ઓગસ્ટના રોજ તાવની ફરિયાદ બાદ એમ્સના ઈમરજન્સી વિભાગમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેને ન્યુમોનિયા સાથે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને તે કંઈ ગંભીર ન હતું. CPI(M)ના નેતાએ તાજેતરમાં મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવ્યું હતું.

સીતારામ યેચુરી કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઓફ ઈન્ડિયા (માર્કસિસ્ટ) (CPI-M)ના મહાસચિવ હતા. તેઓ 1992 થી CPI(M) ના પોલિટબ્યુરોના સભ્ય પણ હતા. યેચુરી 2005 થી 2017 સુધી પશ્ચિમ બંગાળથી રાજ્યસભાના સાંસદ હતા. યેચુરી 1974માં સ્ટુડન્ટ્સ ફેડરેશન ઑફ ઈન્ડિયા (SFI)માં જોડાયા અને એક વર્ષ પછી તેઓ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી ઑફ ઈન્ડિયા (માર્કસિસ્ટ)માં જોડાયા.

રાહુલ ગાંધીએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો

સીતારામ યેચુરીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતા રાહુલ ગાંધીએ X પર પોસ્ટ કર્યું કે સીતારામ યેચુરી જી મારા મિત્ર હતા. તેઓ ભારતના વિચારના રક્ષક હતા અને આપણા દેશની ઊંડી સમજ ધરાવતા હતા. હું અમારી લાંબી ચર્ચાઓ ચૂકી જઈશ. દુઃખની આ ઘડીમાં તેમના પરિવાર, મિત્રો અને અનુયાયીઓ પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદનાઓ.

