Pritish Nandy Passed Away: તેમના નિધનથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. પ્રિતીશ નંદીના નિધનના સમાચાર બાદ હવે કલા જગતથી જોડાયેલા અનેક મોટા નેતા અને અભિનેતાઓએ પણ તેમને શ્રદ્ધાંજલી આપવા સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકી દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

પ્રિતીશ નંદીની આ તસવીરો અનુપમ ખેરે તેમના સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી

કલા જગતમાંથી એક દુઃખદ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. કવિ, ચિત્રકાર, પત્રકાર, સંસદસભ્ય, મીડિયા અને ટેલિવિઝન વ્યક્તિત્વ, પ્રાણી કાર્યકર્તા અને ફિલ્મો, ટીવી અને સ્ટ્રીમિંગ સામગ્રીના નિર્માતા પ્રિતીશ નંદીનું 73 (Pritish Nandy Passed Away) વર્ષની વયે નિધન થયું છે. તેમના નિધનથી ઈન્ડસ્ટ્રીમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. પ્રિતીશ નંદીના નિધનના સમાચાર બાદ હવે કલા જગતથી જોડાયેલા અનેક મોટા નેતા અને અભિનેતાઓએ પણ તેમને શ્રદ્ધાંજલી આપવા સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ મૂકી દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે.

બૉલિવૂડના દિગ્ગજ અભિનેતા અનુપમ ખેરે (Pritish Nandy Passed Away) સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (પૂર્વે ટ્વિટર) પર એક ઈમોશનલ પોસ્ટ શૅર કરીને તેમને પ્રિતીશ નંદીને શ્રદ્ધાંજલી આપી છે. અનુપમ ખેરે લખ્યું “મારા સૌથી પ્રિય અને સૌથી નજીકના મિત્ર પ્રિતીશ નંદીના અવસાન વિશે જાણીને ખૂબ જ ઊંડો દુઃખ અને આઘાત લાગ્યો! અદ્ભુત કવિ, લેખક, ફિલ્મ નિર્માતા અને એક બહાદુર અને અનન્ય સંપાદક અને પત્રકાર! મુંબઈમાં મારા શરૂઆતના દિવસોમાં તેઓ મારી સપોર્ટ સિસ્ટમ અને શક્તિનો મોટો સ્ત્રોત હતા. અમે ઘણી બધી વસ્તુઓ સામાન્ય રીતે શૅર કરી છે. તે સૌથી નીડર લોકોમાંના એક હતા જેમને હું મળ્યો હતો. હંમેશા લાર્જર ધેન લાઈફ. હું તેમની પાસેથી ઘણું બધું શીખ્યો. મોડેથી અમે વારંવાર મળતા નથી, પણ એક સમય એવો હતો જ્યારે આપણે અવિભાજ્ય હતા! જ્યારે તેમણે મને ફિલ્મફેરના કવરપેજ પર મૂકીને મને આશ્ચર્યચકિત કર્યા હતા અને સૌથી અગત્યનું #TheIllustratedWeelky ત્યારે હું ક્યારેય ભૂલીશ નહીં. તે યારો કા યારની સાચી વ્યાખ્યા હતી! હું તમને અને અમારા સમયને એક સાથે યાદ કરીશ મારા મિત્ર. રેસ્ટ વેલ.” આ સાથે ખેરે તૂટેલા દિલના ત્રણ એમોજી પણ મૂકી લખ્યું ‘હાર્ટ બ્રોકન’

ADVERTISEMENT

Deeply deeply saddened and shocked to know about the demise of one of my dearest and closest friends #PritishNandy! Amazing poet, writer, filmmaker and a brave and unique editor/journalist! He was my support system and a great source of strength in my initial days in Mumbai. We… pic.twitter.com/QYshTlFNd2