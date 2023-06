પીએમ મોદી (PM Narendra Modi)નું અમેરિકામાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. તેમજ તેમના માટે ખાસ ડિનરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેના માટે અમેરિકાના ફર્સ્ટ લેડી જિલ બાઈડન(Jill Biden)એ ખાસ તૈયારીઓ કરી હતી.જાણો ડિનરમાં શું શું હતું ખાસ....

તસવીર: ટ્વિટર

પીએમ મોદી (PM Narendra Modi)નું અમેરિકા(PM Modi US Visit)પહોંચી ગયા છે. યુએસમાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. બુધવારે રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન (Joe Biden)અને અમેરિકાની ફર્સ્ટ લેડી જીલ બાઈડને (Jill Biden)PM મોદી માટે ડિનરનું આયોજન કર્યું હતુ. તેનું મેનુ પણ સામે આવી ગયું છે. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જીલ બાઈડને (Jill Biden)પોતે જ પીએમ માટે રાત્રિભોજન તૈયાર કરવામાં રસોઇયાની મદદ કરી હતી.

રાત્રિભોજન માટે આ મેનુ હતું

મેનુ કોણે તૈયાર કર્યું છે

યુએસ ફર્સ્ટ લેડી જીલ બાઈડન (Jill Biden)એ ગેસ્ટ શેફ નીના કર્ટિસ સાથે ડિનરની તૈયારીમાં મદદ કરી. વ્હાઇટ હાઉસના એક્ઝિક્યુટિવ શેફ ક્રિસ કોમર ફોર્ડ અને વ્હાઇટ હાઉસના એક્ઝિક્યુટિવ પેસ્ટ્રી શેફ સુસી મોરિસને વડાપ્રધાન માટે ડિનર મેનૂ તૈયાર કર્યું હતું.

#WATCH | Washington, DC | "After dinner, we will have the opportunity to hear one of our nation`s incredible talents - Grammy award winner Joshua Bell. His performance will be followed by Penn Masala - a South Asian acapella group from the University of Pennsylvania who are… pic.twitter.com/4EI3RUDzVQ