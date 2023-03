ઈટલીના વડાપ્રધાન જિયોર્જિયા મેલોની(Italy PM Georgia Meloni)એ પીએમ મોદી (PM Modi) વિશે એવા તો શું શબ્દો બોલ્યા કે પીએમ મોદી મંદ મંદ હસવાનું ન રોકી શક્યા...જાણો

વીડિયોમાંથી સ્ક્રીનશોટ (તસવીર: ટ્વિટર)

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી(PM Narendra Modi)અને ઈટાલીના વડાપ્રધાન જિયોર્જિયા મેલોની(Italy PM Georgia Meloni)વચ્ચે ગુરુવારે એટલે કે આજે મુલાકાત થઈ. આ દરમિયાન બંને દેશોના વડાપ્રધાનોએ દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. ઈટલીના વડાપ્રધાન જિયોર્જિયા મેલોનીએ કહ્યું કે પીએમ મોદી દુનિયાભરમાં તમામ નેતાઓના સૌથી પ્રિય છે. વાસ્તવમાં આ એક સિદ્ધિ છે કે તે એક પ્રમુખ નેતા છે અને એ બદલ તેમને અભિનંદન.

મેલોની જ્યારે સંબોધન કરી રહ્યાં હતાં ત્યારે તેમણે પીએમ મોદી વિશે આ શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતાં. ઈટાલીના વડાપ્રધાનના મુખેથી આ વાત સાંભળી પીએમ મોદીના ચહેરા પર સ્મિત આવી ગયું. જેનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે.

#WATCH | ...(PM Modi) is the most loved one of all (leaders) around the world. This is really proven that he has been a major leader and congratulations for that: Italian PM Giorgia Meloni pic.twitter.com/DF2ohzicqu