કંપનીએ ખુલાસો કરતા કહ્યું આ…

પ્રતીકાત્મક તસવીર (તસવીર સૌજન્ય : આઇસ્ટૉક)

માઈક્રોસોફ્ટ (Microsoft)ની માઈક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ (Microsoft Teams) એપ્લિકેશન ગુરુવારે સવારે ડાઉન થતા હજારો યુર્ઝસ પરેશાન થયા. ટીમ્સ એપ્લિકેશનને ઍક્સેસ કરવામાં અસમર્થ હતા યુર્ઝસે ફરિયાદ કરવાનું શરુ કર્યું હતું. આઉટેજની પુષ્ટિ કરતા કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘યુર્ઝસ ટીમ્સ એપ્લિકેશન ઍક્સેસ કરી શકતા નથી કે કોઈપણ સુવિધાઓનો લાભ લઈ શકતા નથી તે વાત સાચી છે. આ બાબતે અમે તપાસ કરી રહ્યાં છીએ.’

આઉટેજ ટ્રેકિંગ વેબસાઇટ Downdetector.com મુજબ, માઈક્રોસોફ્ટની ટીમ્સ એપ્લિકેશન ૩,૦૦૦ કરતા વધુ યુર્ઝસ માટે ડાઉન હતી.

We`ve received reports of users being unable to access Microsoft Teams or leverage any features. We`re investigating the issue and further updates can be found in your Service Health Dashboard via TM402718.