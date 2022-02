અખ્તરે આ બાબતને ખૂબ જ ખેદજનક ગણાવી છે.

જાવેદ અખ્તર. ફોટો/એએફપી

કર્ણાટકની ઉડુપી જુનિયર કોલેજમાં હિજાબને લઈને શરૂ થયેલો વિવાદ હવે દેશભરમાં ગુંજી રહ્યો છે. રાજકારણીઓથી લઈને બૉલિવૂડના તમામ સ્ટાર્સે આ અંગે પોતાનો અભિપ્રાય આપ્યો છે. હવે પ્રખ્યાત ગીતકાર જાવેદ અખ્તરની પ્રતિક્રિયા પણ સામે આવી છે. અખ્તરે આ બાબતને ખૂબ જ ખેદજનક ગણાવી છે.

પોતાના ટ્વિટમાં જાવેદ અખ્તરે લખ્યું- હું ક્યારેય હિજાબના પક્ષમાં નથી રહ્યો. હું હજી પણ તેની સાથે ઊભો છું, તે જ સમયે હું ગુંડાઓની નિંદા કરું છું જે છોકરીઓના નાના જૂથને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. શું આ તેમનું "પુરુષત્વ" છે?

I have never been in favour of Hijab or Burqa. I still stand by that but at the same time I have nothing but deep contempt for these mobs of hooligans who are trying to intimidate a small group of girls and that too unsuccessfully. Is this their idea of “MANLINESS” . What a pity