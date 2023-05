યાત્રીએ ચાલક દળના સભ્યોને પહેલાને પહેલા અપશબ્દો કહ્યા અને પછી તેમના પર હુમલો પણ કર્યો. ઍૅર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં બે મહિનામાં આ પ્રકારની આ બીજી ઘટના છે.

ફાઈલ તસવીર

ઍર ઈન્ડિયાની (Air India) ફ્લાઈટમાં ક્રૂ મેમ્બર સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાની ઘટના સામે આવી છે. ઍર ઈન્ડિયા (Air India)એ નિવેદન જાહેર કરીને કહ્યું કે અમારી ફ્લાઈટ AI882માં 29મેના રોજ એક પ્રવાસીએ દુર્વ્યવહાર કર્યો. આરોપી પ્રવાસીએ ચાલક દળના સભ્યને પહેલા અપશબ્દ કહ્યા અને પછી તેમનામાંના એક પર હુમલો પણ કર્યો. દિલ્હી ઍરપૉર્ટ (Delhi Airport) પર ઉતર્યા બાદ પ્રવાસીએ આક્રમક વ્યવહાર જાળવી રાખ્યો અને તેને તેને સુરક્ષાકર્મીઓને સોંપી દેવામાં આવ્યો.

ઍર ઈન્ડિયાએ જણાવ્યું કે અમે નિયામકને પણ ઘટનાની સૂચના આપી છે. આ પહેલા પણ એપ્રિલ મહિનામાં એક પ્રવાસીએ ઍર ઈન્ડિયા ફ્લાઈટમાં ક્રૂ મેમ્બર સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો. હકીકતે 10 એપ્રિલના દિલ્હી લંડનની ફ્લાઈટમાં એક પ્રવાસીએ બે મહિલા કેબિન ક્રૂના સભ્યો સાથે દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો. ઍરલાઈને આ ઘટના બાદ આરોપી વ્યક્તિ પર બે વર્ષ માટે પ્રતિબંધ મૂકી દીધો હતો.

