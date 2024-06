મેથુરેસ પૉલ ઍર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટથી બેંગ્લુરુથી અમેરિકાના સેન ફ્રાન્સિસ્કો જઈ રહ્યા છે. તેમણે 10 જૂનના X પર ઍર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં સર્વ કરવામાં આવેલા ખાવાની તસવીરો શૅર કરી. તેમણે ખાવામાં સ્વીટ પોટેટો એટલે કે શકરકંદ અને ફિગ એટલે કે અંજીરની ચાટ લીધી હતી.

તસવીર સૌજન્ય એક્સ (પૂર્વે ટ્વિટર)

મેથુરેસ પૉલ ઍર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટથી બેંગ્લુરુથી અમેરિકાના સેન ફ્રાન્સિસ્કો જઈ રહ્યા છે. તેમણે 10 જૂનના X પર ઍર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં સર્વ કરવામાં આવેલા ખાવાની તસવીરો શૅર કરી. તેમણે ખાવામાં સ્વીટ પોટેટો એટલે કે શકરકંદ અને ફિગ એટલે કે અંજીરની ચાટ લીધી હતી. ખાતી વખતે તેમના મોઢામાં કંઈક મેટલ જેવું લાગ્યું.

ઍર ઈન્ડિયાની એક ઈન્ટરનેશનલ ફ્લાઈટમાં પ્રવાસીના ફૂડમાં શાર્પ મેટલ બ્લેડ મળવાની ઘટના સામે આવી છે. પ્રવાસીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફૉર્મ X પર પોસ્ટ શૅર કરીને ઍરલાઈનને આની માહિતી આપી છે. આ દરમિયાન ઍર ઈન્ડિયાએ નિવેદન જાહેર કરી ફ્લાઈટમાં સર્વ કરવામાં આવેલા ફૂડમાં મેટલ બ્લેડ મળવાની વાતનો સ્વીકાર કરતા માફી માગી છે.

ADVERTISEMENT

શું છે આખો મામલો?

પોલ એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં બેંગલુરુથી અમેરિકાના સાન ફ્રાન્સિસ્કો જઈ રહ્યો હતો. તેમણે 10 જૂનના રોજ X પર એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં પીરસવામાં આવતા ભોજનનો ફોટો શેર કર્યો હતો. તેઓ શક્કરકંદ અને અંજીર ખાતા હતા. જમતી વખતે તેને મોંમાં કોઈ ધાતુનો અનુભવ થયો. તપાસ કરતાં તેમને ખબર પડી કે તે ખરેખર ધાતુની બ્લેડ હતી.

શેર કરેલી તસવીરોમાં ધાતુની બ્લેડ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે. પહેલો ફોટો તે ધાતુના ટુકડાને દર્શાવે છે. બીજી તસવીર કેબિન ક્રૂ દ્વારા પીરસવામાં આવતું ભોજન દર્શાવે છે.

Air India food can cut like a knife. Hiding in its roasted sweet potato and fig chaat was a metal piece that looked like a blade. I got a feel of it only after chewing the grub for a few seconds. Thankfully, no harm was done. Of course, the blame squarely lies with Air India’s… pic.twitter.com/NNBN3ux28S