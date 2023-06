મુસાફરોએ AIનો વિરોધ કરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તે પછી અચાનક રાધે મા તેના કર્મચારીઓ સાથે દેખાયા અને તેમને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો

ફાઇલ તસવીર

મંગળવારે મુંબઈ એરપોર્ટ (Mumbai Airport) પર એક વિચિત્ર ઘટના બની હતી. પોતાને ભગવાન ગણાવતા રાધે મા (Radhe Maa)એ દોહા જતી એર ઈન્ડિયા (Air India)ની ફ્લાઇટના હતાશ મુસાફરોને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, જે ચક્રવાત બિપરજૉય (Cyclone Biporjoy)ને કારણે મોડી પડી હતી. મુંબઈથી દોહા જતી AI 981 ફ્લાઈટના સેંકડો મુસાફરો લગભગ 24 કલાકથી એરપોર્ટ પર રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ ચક્રવાતને કારણે એરલાઈન્સને મુંબઈ અને ગુજરાતની ઘણી ફ્લાઈટ્સ મોડી ટેકઑફ કરાવવી અથવા મુલતવી રાખવાની ફરજ પડી છે.

મુસાફરોએ AIનો વિરોધ કરવાનું શરૂ કર્યું, પરંતુ તે પછી અચાનક રાધે મા તેના કર્મચારીઓ સાથે દેખાયા અને તેમને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેણીએ મુસાફરોને એર ઈન્ડિયા સામેના તેમના વિરોધને રોકવા માટે વિનંતી કરવાનું શરૂ કર્યું અને તેમની સાથે દલીલ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે બિપરજૉય એ કુદરતી આપત્તિ છે અને એરલાઈન્સ તેના વિશે કંઈ કરી શકતી નથી. પરંતુ કેટલાક મુસાફરો રાધે માને સાંભળવાના મૂડમાં ન હતા. તેણીની વાત પર ધ્યાન ન આપતા મુસાફરોએ સૂત્રોચ્ચાર કરવાનો શરૂ કર્યો હતો.

એક મુસાફર રાધે મા સાથે દલીલ કરતો પણ જોવા મળ્યો હતો, જે પોતે હતાશ થઈ ગયા હતા અને રાડો પાડી હતી, “શટ યૉર માઉથ!”

-Passengers of @AirIndia flight AI 981 from Mumbai to Doha stuck at airport since 7:30 last evening. Raise slogans, security called in



-In between "pure & pious" fame @shriradhemaa comes & says bhagwan ka naam lo, dont blame AI



Flight still to take-off @csmia_official ✈️ pic.twitter.com/HI4WpTK5Ag