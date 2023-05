એશિયાના મોટા બિઝનેસ ટાયકૂન મુકેશ અંબાણીનું (Mukesh Ambani) આંગણું છેલ્લા ઘણાં સમયથી બીજા બાળકના સ્વાગતની રાહ જોઈ રહ્યું હતું. મુકેશ અંબાણીની પુત્રવધૂ શ્લોકા અંબાણીએ (Shloka Mehta Ambani) બીજા સંતાનને જન્મ આપ્યો છે.

ફાઈલ તસવીર

એશિયાના મોટા બિઝનેસ ટાયકૂન મુકેશ અંબાણીનું (Mukesh Ambani) આંગણું છેલ્લા ઘણાં સમયથી બીજા બાળકના સ્વાગતની રાહ જોઈ રહ્યું હતું. મુકેશ અંબાણીની પુત્રવધૂ શ્લોકા અંબાણીએ (Shloka Mehta Ambani) બીજા બાળકને જન્મ આપ્યો છે. દીકરા પૃથ્વી બાદ હવે શ્લોકા અને આકાશ અંબાણી (Akash Ambani) એક દીકરીના માતા-પિતા બન્યાં છે. શ્લોકા અંબાણીને ગઈકાલે એટલે કે 30 મે 2023ના રોજ હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. એચએનઆરએફમાં શ્લોકા અંબાણીની ડિલીવરી કરવામાં આવી છે. આજે સવારે શ્લોકા મેહતાએ દીકરીને જન્મ આપ્યો છે. જો કે, આ અંગે અંબાણી પરિવાર તરફથી ઔપચારિક નિવેદનની રાહ જોવામાં આવી રહી છે.

NMACCમાં પહેલી વાર શ્લોકા બેબી બમ્પ ફ્લૉન્ટ કરતી જોવા મળી હતી. ત્યાર બાદથી શ્લોકા અને આકાશ અંબાણી બિઝનેસ ટાયકૂન મુકેશ અંબાણી અને પૃથ્વી અંબાણી સાથે અનેકવાર સિદ્ધિવિનાયક મંદિરે દર્શન કરતાં જોવા મળ્યા હતા. શ્લોકા અને આકાશના બીજા સંતાનની લોકો પણ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. મુકેશ અંબાણી અને નીતા અંબાણી બીજી વાર દાદા-દાદી બની ગયા છે એવામાં એન્ટરટેઈન્મેન્ટ જગતમાંથી પણ લોકો તેમને વધામણીઓ આપી રહ્યા છે.

