Mumbai Rains: આજે સવારે 1 વાગ્યાથી સવારે 7 વાગ્યા સુધીના છ કલાકના સમયગાળામાં વિવિધ વિસ્તારોમાં 300 મિમીથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે.

વરસાદને લીધે મુંબઈ એરપોર્ટ પર ફ્લાઇટ મોડી (તસવીર: મિડ-ડે)

ગઈકાલે રાતથી જ મુંબઈ સહિત આસપાસના ઉપનગરોમાં ભારે વરસાદને (Mumbai Rains) કારણે લોકોનું જીવન ખોરવાયું છે. શહેરમાં ભારે વરસાદને કારણે લાઈફ લાઇન ગણાતી લોકલ ટ્રેનો પણ રદ થવાની સાથે એકદમ મંદ ગતિએ શરૂ થઈ છે. આ સાથે શહેરના રસ્તા પર પણ પાણી ભરાઈ જવાથી મુંબઈ બંધ થઈ ગઈ છે એવું લાગી રહ્યું છે. જો કે હવે સમાચાર આવી રહ્યા છે કે ભારે વરસાદને કારણે મુંબઈથી રવાના થતી અને મુંબઈ આવતી અનેક ફ્લાઇટ્સ પણ રદ કરવાની સાથે કલાકો સુધી મોડી પડી રહી છે. મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઈન્ટરનેશનલ ઍરપોર્ટ પર ગઇકાલે રાતથી જ શરૂ થયેલા ભારે વરસાદને કારણે મોટી મુસીબત સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદને કારણે એરપોર્ટ પરથી લૅન્ડ અને ટેકઑફ થતી અનેક ફ્લાઈટ્સ મોડી અને રદ કરવામાં આવી રહી છે જેને લીધે ફ્લાઈટ્સનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક ખોરવાઈ ગયું છે.

મુંબઈ ઍરપોર્ટે પ્રશાસનના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે ખરાબ હવામાન અને નબળી વિઝિબિલિટી કારણે 27 ઈનબાઉન્ડ ફ્લાઈટ્સને મુંબઈને (Mumbai Rains) બદલે હૈદરાબાદ, ઈન્દોર અને અમદાવાદ તરફ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. “ફ્લાઇટ્સના આરાઈવલ અને વિલંબિત પ્રસ્થાનોને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે. ડાયવર્ટ કરાયેલી ફ્લાઈટ્સને સમાવવા માટે પરિણામલક્ષી ફેરફારો કરવામાં આવી રહ્યા છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઇન્ટરનેશનલ ઍરપોર્ટ પર ભારે વરસાદ અને ઓછી વિઝિબિલિટીને કારણે સવારે 2:22 થી 3:40 સુધી રનવેની કામગીરી સ્થગિત કરવામાં આવી હતી, એમ ઍરપોર્ટના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.

ADVERTISEMENT

#ImportantUpdate: Heavy rains in Mumbai are affecting flight operations and resulting in cancellation of some of our flights. Air India is offering full refunds or a one-time complimentary rescheduling for bookings confirmed for travel on 8th July with some conditions.



For…