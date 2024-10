Mumbai Crime News: આ ઘટના બાબતે એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઉલ્હાસનગરના કેમ્પ પાંચ વિસ્તારના રહેવાસી ભરત દુસેજા જ્યારે તેમના મિત્ર સાથે ટુ-વ્હીલર પર જઈ રહ્યો હતો તે દરમિયાન તેમના પર ચારથી પાંચ અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો.

ભરત દુસેજા અને હત્યા બાદનું ક્રાઇમ સીન (તસવીર: મિડ-ડે)

Mumbai Crime News: થાણે જિલ્લાના કલ્યાણ (Kalyan) નજીક આવેલા ઉલ્હાસનગરથી એક ભયાવહ હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. ઉલ્હાસનગરમાં એક સ્થાનિક રહેવાસીની ચાર અજાણ્યા હુમલાખોરો દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી જેના કારણે આસપાસના પરિસરમાં રહેતા લોકોમાં મોટો ગભરાટ ફેલાયો છે. ઉલ્હાસનગરના કેમ્પ (Mumbai Crime News) પાંચ વિસ્તારમાં આવેલી કૈલાશ કોલોનીમાં આ ઘાતકી હત્યાની ઘટના બની હતી.

આ ઘટના બાબતે એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઉલ્હાસનગરના કેમ્પ પાંચ (Ulhasnagar) વિસ્તારના રહેવાસી ભરત દુસેજા જ્યારે તેમના મિત્ર સાથે ટુ-વ્હીલર પર જઈ રહ્યો હતો તે દરમિયાન તેમના પર ચારથી પાંચ અજાણ્યા શખ્સોએ હુમલો કર્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે કેમ્પ ચારમાં સતરામ દાસ હૉસ્પિટલ (Mumbai Crime News) નજીક રહેતા દુસેજા અને તેના મિત્રને હુમલાખોરોએ અટકાવ્યા હતા અને તેઓએ તેના પર કોઈ તીક્ષ્ણ હથિયારો વડે હુમલો કર્યો હતો.

Ulhasnagar police register FIR after group kills victim



The Hill Line Police have registered an FIR after 4-5 attackers fatally assaulted a victim, who was declared dead on arrival.



Bystanders and police transported the victim to the hospital using two-wheelers and a rickshaw,… pic.twitter.com/FaYPXM31SD