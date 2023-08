Maharashtra Political Crisis: કૉંગ્રેસ નેતા વિજય વડેટ્ટીવારે શનિવારે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં જે ચાલી રહ્યું છે તે યોગ્ય નથી. આ સરકાર વધારે સમય સુધી નહીં ટકે. વિજય વડેટ્ટીવારે દાવો કરતા કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્ય ખુરશી (CM)ને જોખમ છે.

Maharashtra Political crisis : કૉંગ્રેસ નેતા વિજય વડેટ્ટીવારે શનિવારે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં જે ચાલી રહ્યું છે તે યોગ્ય નથી. આ સરકાર વધારે સમય સુધી નહીં ટકે. વિજય વડેટ્ટીવારે દાવો કરતા કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્ય ખુરશી (CM)ને જોખમ છે. તેમણે કહ્યું કે હું કહી શકું છું કે સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના સીએમ બદલાઈ જશે. શિંદે મુખ્યમંત્રી નહીં રહે.

મહારાષ્ટ્રમાં વિપક્ષના નેતા વિજય વડેટ્ટીવાર (Congress Leader Vijay Wadettiwar)એ શનિવારે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં જે થઈ રહ્યું છે, તે યોગ્ય નથી. તેમણે દાવો કર્યો છે કે આ સરકાર વધારે સમય સુધી નહીં ચાલે.

નાગપુરમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતી વખતે કૉંગ્રેસ નેતા વિજય વડેટ્ટીવારે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં મુખ્ય ખુરશી (સીએમ)ને જોખમ છે. હું કહી શકું છું કે સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યના સીએમ બદલાઈ જશે.

#WATCH | Vijay Wadettiwar, LoP Maharashtra & Congress leader, says, "What`s happening in Maharashtra is not right...This government will not last...There is danger to the main chair (CM) in Maharashtra. I can say there will be a change in the main chair by September..." pic.twitter.com/7qZYrN7RGq