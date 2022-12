રાજધાની એક્સપ્રેસમાંથી એક બેદરકારીની ઘટના સામે આવી છે. જેમાં રેલવે (railway) તરફથી મોટી લાપરવાહી સામે આવી છે. જેના પર સોશિયલ મીડિયા (Social Media) યૂઝર્સ ખૂબ જ ઉગ્ર દેખાઈ રહ્યા છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

બેદરકારીના અનેક કિસ્સા હાલ સતત સામે આવી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો પોતાના કામ પ્રત્યે ખૂબ જ બેદરકારી દાખવી રહ્યા છે. જેના કારણે મોટાભાગે આવા કિસ્સા સામે આવતા દેખાય છે. તાજેતરમાં જ રાજધાની એક્સપ્રેસમાંથી એક બેદરકારીની ઘટના સામે આવી છે. જેમાં રેલવે (railway) તરફથી મોટી લાપરવાહી સામે આવી છે. જેના પર સોશિયલ મીડિયા (Social Media) યૂઝર્સ ખૂબ જ ઉગ્ર દેખાઈ રહ્યા છે.

હકિકતે આ વખતે કેટરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની ભૂલને કારણે રેલવે વિભાગને પ્રશ્નોના પેલીસોડમાં ઊભા કરી દીધા છે. માહિતી પ્રમાણે દિલ્હીથી (Delhi) મુંબઈ (Mumbai) જતી રાજધાની એક્સપ્રેસમાં (Rajdhani Express) પ્રવાસ કરનાર એક શખ્સે પોતાની નાનકડી બાળકી માટે એક ઑમલેટ ઑર્ડર કર્યું હતું. જેમાં કેટરિંગ ડિપાર્ટમેન્ટની બેદરકારીને કારણે તેમને એક વાંદો પણ સર્વ કરી દેવામાં આવ્યો.

16dec2022,We travel from Delhi by (22222). In morning, we ordered extra omlate for baby. See attach photo of what we found! a cockroach? My daughter 2.5 years old if something happened so who will take the responsibilities @PMOIndia @PiyushGoyal @PiyushGoyalOffc @RailMinIndia pic.twitter.com/X6Ac6gNAEi