Amit Shah and PM Narendra Modi in Maharashtr: અમિત શાહે કહ્યું કે `PM મોદી વકફ બોર્ડ બદલવા માટે બિલ લાવ્યા અને વિપક્ષ તેનો વિરોધ કરી રહ્યો છે. કર્ણાટકના વક્ફ બોર્ડે મંદિર અને ખેડૂતોની જમીન સહિત સમગ્ર ગામને વકફ મિલકત તરીકે જાહેર કર્યું.

શરદ પવાર અને અમિત શાહ (ફાઇલ તસવીર)

મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મહાયુતિના પ્રચાર માટે અમિત શાહ (Amit Shah and PM Narendra Modi in Maharashtra) અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાજ્યમાં અનેક સભાનું સંબોધન કરવાના છે. આ સભા દરમિયાન અમિત શાહ અને વડા પ્રધાન મોદીએ વિરોધી પક્ષ મહા વિકાસ આઘાડી પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું છે. એક રેલી દરમિયાન અમિત શાહે કહ્યું કે શરદ પવારની ચાર પેઢીઓ પણ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કલમ 370 પાછી લાવી શકે તેમ નથી.

શિરાલામાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રીએ કહ્યું કે `નેશનલ કોન્ફરન્સ અને કૉંગ્રેસ પાર્ટીએ જમ્મુ અને કાશ્મીર વિધાનસભામાં (Amit Shah and PM Narendra Modi in Maharashtra) એક ઠરાવ પસાર કર્યો છે, જેમાં કલમ 370ને પરત લાવવાની માગ કરવામાં આવી છે કે કાશ્મીર ભારતનું અભિન્ન અંગ છે. આજે હું સંભાજી મહારાજની ધરતી પરથી કહી રહ્યો છું - શરદ પવાર સાહેબ, તમારી ચાર પેઢીઓ આવી જાય તો પણ અમે કલમ 370 પાછી નહીં આવવા દઈએ.

#WATCH | Shirala | #MaharashtraAssemblyElections2024 | Union Home Minister Amit Shah says, "National Conference and Congress party passed a resolution in the J&K assembly to bring back Article 370, that Kashmir is not an integral part of India. Today, I am saying it on the land… pic.twitter.com/UiBjGygnYD