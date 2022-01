વિશ્વના અનેક દેશોમાં જાહેર કોરોના સંકટ વચ્ચે ફરી એકવાર વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન તરફથી ચેતવણી આપવામાં આવી છે. WHOએ કહ્યું કે હાલ એ માનવું ખૂબ જ જોખમી છે કે ઑમિક્રૉન કોરોના વાયરસનું છેલ્લું વેરિએન્ટ હશે.

કેરખોવે કહ્યું, "આ વાયરસ હજી પણ વિકસિત થઈ રહ્યો છે અને બદલાઇ રહ્યો છે અને આપણે તે પ્રમાણે બદલાઇએ અને સમાયોજિત કરવાની જરૂર છે. આપણે ન તો ફક્ત વિશ્વમાં વેક્સિનેશનનો વિસ્તાર વધારવાનો છે, પણ પ્રયત્ન કરવો છે વધારે સંક્રમણથી બહાર નીકળે. આ ઑમિક્રૉન આનું અંતિમ સંસ્કરણ નહીં હોય."

