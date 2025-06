"આ ક્ષણે આપણે જે દુઃખ અનુભવી રહ્યા છીએ તે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતું નથી. અમારા વિચારો અને પ્રાર્થના એવા પરિવારો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે અને જેઓ ઘાયલ થયા છે," ટાટા ગ્રુપ અને ઍર ઇન્ડિયાના ચૅરમેન એન ચંદ્રશેખરને જણાવ્યું.

ટાટા ગ્રૂપ અને અમદાવાદ ઍરપોર્ટ પરથી ઉડાન ભર્યાના થોડા સમય પછી જ ક્રેશ થયેલા ઍર ઇન્ડિયાના વિમાનના અવશેષો (તસવીર: એજન્સી)

ટાટા ગ્રુપે ગુરુવારે અમદાવાદમાં ઍર ઇન્ડિયા વિમાન દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા દરેક વ્યક્તિના પરિવારને રૂ. ૧ કરોડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. ૨૪૨ લોકોને લઈને અમદાવાદના સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઇન્ટરનેશનલ ઍરપોર્ટથી લંડનના ગેટવિક જઈ રહેલું વિમાન ગુરુવારે બપોરે ટેકઑફ થયા પછી તરત જ ક્રૅશ થયું હતું. આ ઘટનામાં કુલ મૃત્યુ પામનાર લોકોની સંખ્યા જાહેર કરવામાં આવી નથી.

"ઍર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટ ૧૭૧ સાથે જોડાયેલી દુ:ખદ ઘટનાથી અમે ખૂબ જ દુઃખી છીએ- ટાટા

"આ ક્ષણે આપણે જે દુઃખ અનુભવી રહ્યા છીએ તે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતું નથી. અમારા વિચારો અને પ્રાર્થના એવા પરિવારો સાથે છે જેમણે પોતાના પ્રિયજનોને ગુમાવ્યા છે અને જેઓ ઘાયલ થયા છે," ટાટા ગ્રુપ અને ઍર ઇન્ડિયાના ચૅરમેન એન ચંદ્રશેખરને જણાવ્યું. આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા દરેક વ્યક્તિના પરિવારને ટાટા ગ્રુપ 1 કરોડ રૂપિયા આપશે, એમ તેમણે ઉમેર્યું.

We are deeply anguished by the tragic event involving Air India Flight 171.



No words can adequately express the grief we feel at this moment. Our thoughts and prayers are with the families who have lost their loved ones, and with those who have been injured.



Tata Group will…